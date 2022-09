Frits van Eerd is afwezig bij Jumbo, maar dat hij vast zit wil niemand bevestigen

Twee dagen na een politie-inval in het huis van Jumbotopman Frits van Eerd is nog niet duidelijk of de man ook verdachte is. Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar witwassen via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.

Van Eerd is gehoord in die zaak, meer wil het OM er niet over kwijt. Het OM laat ook niet weten of hij behoorde tot de negen verdachten die dinsdag werden opgepakt. Van hen zaten er donderdag nog acht vast. Zij zitten in beperkingen, waardoor ze met niemand anders dan hun advocaat contact mogen hebben.

Jumbo houdt het erop dat er vragen worden gesteld aan Van Eerd in het kader van het onderzoek en dat hij afwezig is bij het bedrijf. “De dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo wordt gewaarborgd door het directieteam.”

Dinsdag viel de Fiod het huis binnen van Frits van Eerd, bestuursvoorzitter van supermarktketen Jumbo, sponsor van wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma en autocoureur Max Verstappen.