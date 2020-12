Frietje sociaal bestellen voor een ander, in Haarlem kan het

Doe mij maar één kipcorn, twee kaassoufflés, een frikandel, een kalfskroket én een frietje sociaal. Ze horen dit soort bestellingen regelmatig bij het Friethoes in Haarlem.

Dit ‘ambachtelijke proeflokaal’, zoals ze zichzelf noemen, heeft sinds deze week het frietje sociaal in het assortiment. Dat is een patatje dat je over hebt voor een ander. Bijvoorbeeld iemand die het even moeilijk heeft. Een medewerker in de zorg, een onderwijzer, een dakloze; het kan iedereen zijn.

Het werkt als volgt: Je ­bestelt een frietje sociaal voor 1,50 euro (minder dan de helft van een normaal ­patatje) en de medewerker van Friethoes gooit een geel balletje in een vaas op de toonbank.

Zo’n balletje kan worden ­opgevraagd door iemand die even geen geld heeft of een klant die ‘gewoon even ­behoefte heeft aan wat warmte van een medemens’, staat er op de website van de patatzaak. ‘Als er frietjes in de pot zitten, krijg je er ­gewoon eentje mee. We stellen geen vragen.’

Het idee kwam bij bedenker Kasper van Heerden opborrelen na een brainstorm en is een variant op de ‘uitgestelde koffie’, een vergelijkbaar initiatief uit Italië.

Van Heerden heeft al contact gelegd met de voedselbank en het Leger des Heils om het frietje sociaal onder de aandacht te brengen. De reacties van zijn klanten zijn hartverwarmend, merkt hij: “Mensen mailen al of ze er tien kunnen doneren. Of dertig. Mooi toch? Wat is er nou lekkerder dan een warm frietje in deze koude dagen?”

Lees ook:

Het wordt steeds drukker bij de voedselbanken: ‘Het is niks om je voor te schamen’

Door de coronacrisis gaan steeds meer mensen naar de voedselbank. De landelijke organisatie houdt rekening met een groei van 50 procent.