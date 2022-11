Friese ‘taxidienst’ stopt: 447 vluchtelingen opgehaald uit Oekraïne

Het is al donker als op zondagavond een grijs bestelbusje het parkeerterrein van de Jaarbeurs in Utrecht opdraait. Wanneer de schuifdeur open gaat, stappen acht flink vermoeide mensen uit: twee chauffeurs en zes Oekraïense vluchtelingen. Alleen de 11-jarige Sacha heeft na een autorit van twee dagen nog voldoende energie om een rondje over het asfalt te rennen. Achterin de bus slaapt zijn 9 maanden oude zusje verder in de Maxi-Cosi. Ze vluchtten samen met hun moeder uit het bezette Cherson.

‘Taxidienst’ stopt na acht maanden vluchtelingenvervoer

Sacha is voorlopig de laatste vluchteling die wordt opgehaald door vrijwilligers van de Friese Rijders, een hulporganisatie die kort na de invasie van Oekraïne in allerijl uit de grond werd gestampt. De (voornamelijk) Friese vrijwilligers haalden sinds februari 447 vluchtelingen op uit het oorlogsgebied, plus vijftien katten, honden en een chinchilla. Zij vonden allemaal in Nederland onderdak.

Doordat de Russische opmars vrijwel tot stilstand is gebracht, is de ‘taxidienst’ niet echt meer nodig. Bovendien zit de Nederlandse opvang grotendeels vol, wat het moeilijk maakt om voor nieuwe vluchtelingen een onderkomen te vinden. Daarmee stopt de laatste Nederlandse organisatie die structureel naar Oekraïne reed om vluchtelingen te halen. Wel zijn er nog enkele ad hoc-initiatieven, zoals On My Way UA en Fastlane Ukraine.

Te druk voor het verwerken van de indrukken

De christelijke organisatie reed sinds het uitbreken van de oorlog meerdere keren per week naar Oekraïne om evacués op te halen. De 76 ritten werden betaald met de verkoop van cupcakes, collectes in de kerk, de inzameling van statiegeldflessen en allerlei andere sponsorevenementen. Tot het eind van het jaar zal de organisatie nog zes of zeven keer met dekbedden, winterkleding en slaapzakken naar het zwaar getroffen Oekraïne rijden, maar stappen er geen evacués meer in met bestemming Nederland.

“Ik ben trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen, en dat we Gods werk op aarde hebben mogen uitvoeren”, zegt oprichter Arnaud Dijkstra, die zich in het dagelijks leven bezighoudt met het onderhoud aan bomen. “Maar we hebben ook veel meegemaakt: we hadden kinderen in de bus die hun buurjongetje hebben verloren bij een bombardement, we kregen foto’s te zien van dode mensen op straat, en een van onze chauffeurs kreeg een hartstilstand in Polen. Nu de grootste druk er af is, kan ik eindelijk gaan verwerken wat er is gebeurd.”

