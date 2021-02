Fraudeur ‘leent’ 12 miljoen bij Nederlandse Waterschapsbank door zich voor te doen als gemeente

Ambtenaren van de afdeling financiën van de Brabantse gemeente Steenbergen keken half januari raar op, toen er een brief binnenkwam van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Het verzoek was om 1,2 miljoen euro aan aflossing te betalen in verband met een eerder afgesloten lening van in totaal 12 miljoen euro. Op het gemeentehuis gingen meteen alle alarmbellen rinkelen. De gemeente met krap 25.000 inwoners deed namelijk helemaal geen zaken met deze bank, laat staan dat zij er miljoenen euro’s hadden geleend.

De NWB bank, die kredieten verstrekt aan (semi)overheden waaronder waterschappen, gemeenten en woningcorporaties, liet de gemeente al snel weten dat er wel degelijk een lening was afgesloten en dat het geld was overgemaakt. Niet op de rekening van Steenbergen, blijkt nu, maar op die van een fraudeur. De gemeente en de bank zijn slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Daarbij sloot een nog onbekende oplichter namens de gemeente met behulp van vervalste documenten een lening van 12 miljoen euro af.

Gemeente tast in het duister

De zaak kwam vorige maand aan het rollen, toen het eerste deel van de aflossing moest worden betaald, bevestigt gemeentewoordvoerder Astrid Potters. “Er zijn op dit moment geen signalen dat iemand vanuit onze organisatie bij het misbruik betrokken is. Het lijkt erop dat er bij ons niets is misgegaan.”

Waar het geld is en hoe de identiteit van de gemeente is misbruikt, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) is een verkennend onderzoek gestart naar de oplichting. Kees Gommeren, de fractievoorzitter van de plaatselijke VVD, begrijpt er niets van. De lokale partijen zijn onlangs in beslotenheid geïnformeerd over de fraude. Volgens Gommeren is er sprake van vervalste handtekeningen. “Het lijkt wel het script van een krimi. De gemeente had toch een bevestiging moeten krijgen van de lening? Het is blijkbaar heel slim gedaan.”

De Nederlandse Waterschapsbank heeft inmiddels aangifte gedaan, bevestigt het OM. De grote vraag is: hoe kan iemand met vervalste documenten namens een gemeente ogenschijnlijk gemakkelijk een lening van miljoenen euro’s afsluiten? De bank wil in het belang van het onderzoek van het OM geen details geven over de oplichting. “De onderste steen moet boven komen”, is het summiere antwoord van woordvoerder Simon Zwagemakers.

Procedures identiteitsfraude ‘zeer effectief’

Fraude-expert Jan Joling fronste zijn wenkbrauwen toen hij las over de fraude. Hij kent geen gelijkwaardige oplichtingszaken waarbij met behulp van identiteitsfraude een dergelijk hoog bedrag is buitgemaakt bij een bank die een lening verstrekte. “Dit lijkt te gaan om een zeer geavanceerde methode van oplichting”, veronderstelt Joling.

Hij noemt het opmerkelijk dat criminelen dit voor elkaar hebben gekregen. “De procedures van de bank als het gaat om identiteitsfraude zijn zeer effectief en de laatste jaren sterk verbeterd. Er moet een hele fake organisatie worden opgetuigd, met valse papieren en documenten.” De fraude-expert sluit niet uit dat de oplichter hulp van binnenuit heeft gekregen.

Hoewel het om een miljoenenbedrag gaat, is het volgens Joling nog een hele kluif om te achterhalen waar het geld is gebleven. “Fraudeurs knippen het bedrag op, waarna het via tal van rekeningen en via verschillende landen wegvloeit. Dan maak je het heel diffuus en is het bijna niet meer te traceren.”

Naast het OM doet ook de Nederlandse Waterschapsbank onderzoek naar de fraudezaak en zijn relevante toezichthouders ingelicht.

Over de Nederlandse Waterschapsbank De Nederlandse Waterschapsbank is in de jaren 50 opgericht om kredieten te verstrekken aan waterschappen. In de jaren daarna is het klantenbestand sterk uitgebreid, hoewel de regel nog altijd is dat alleen organisaties uit (semi)publieke sector een lening bij de bank kunnen krijgen. Inmiddels zijn onder meer gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties klant. De financiële instelling is in omvang de vijfde bank van Nederland en staat volgens de Global Finance in de top vijf van veiligste banken van de wereld.

