Frankrijk, Griekenland en de VS naar geel: waar kunnen we op vakantie?

De caravans kunnen worden gesopt en de tentstokken geteld: het Franse reisadvies springt donderdag van oranje naar geel. Ook vakanties naar België, Griekenland, Estland, Litouwen, Slovenië, Noord-Macedonië, Servië en Albanië worden niet langer afgeraden door het ministerie van buitenlandse zaken. Wie terugkeert uit die landen, hoeft geen negatieve testuitslag meer te overleggen, noch geldt er een quarantaineplicht bij thuiskomst.

Met het aanpassen van de adviezen kunnen reislustige Nederlanders nu zonder schroom richting het gros van de Europese regio’s koersen. Slechts een handvol EU-landen staat nog op oranje, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Letland. Gek genoeg wordt ook nog afgeraden tapas te smikkelen aan de Costa Brava. Hoewel het aantal besmettingen in Spanje flink is gedaald de afgelopen weken, vindt het ministerie de cijfers in het land nog niet goed genoeg.

Hoofdsteden

De overheid maakt zich bovendien zorgen over een aantal hoofdsteden. Zo is vanaf donderdag Lissabon opnieuw oranje gekleurd, terwijl in de rest van Portugal geel blijft. Als verklaring voor die wijziging noemt het ministerie de deltavariant, die oprukt in de hoofdstad. Ook Athene en Brussel (en de omliggende regio) zijn uitgezonderd van de gele reisadviezen en blijven oranje.

Wel kunnen Nederlanders weer zonder testuitslagen en quarantaines terugkeren uit een aantal gebieden buiten Europa. Zo gaan de Verenigde Staten naar geel, net als Taiwan, Libanon en Hongkong.

Veranderen

Maar pas op: kleuren kunnen ook weer veranderen wanneer u met een boek op een buitenlands strand ligt. Bovendien mag Nederland adviezen van bestemmingen misschien positief hebben veranderd, maar kunnen landen zelf ook nog restricties opleggen voor vakantievierende Nederlanders. In vergelijking met de rest van Europa telt ons land nog altijd relatief veel besmettingen.

Een stedentrip in New York zit er bijvoorbeeld niet in, noch een roadtrip door dat land. De VS willen de Nederlandse toerist niet ontvangen. Ook Hongarije houdt de deur dicht, al worden bezoekers van het EK (Nederland speelt zondag in Boedapest) er wel verwelkomd. En Nederlanders die naar de Franse camping willen? Die moeten bij het oversteken van de grens een negatief testresultaat tonen, bewijzen dat ze zijn genezen van corona, of hardmaken dat zij minstens twee weken gevaccineerd zijn.

Wilt u weten welke regels er gelden rond de bestemming die u voor ogen heeft? Check op trouw.nl De Trouw-reiswijzer: altijd de laatste informatie over reizen naar het buitenland op een rij.

Lees ook:

Veilig op vakantie in coronatijd? Probeer een vulkanisch eiland (en andere tips en trucs)

Nu Europa steeds geler kleurt, komen de vakantiekriebels los. Maar vakantie in coronatijd is een werkwoord. Neem mee: een printer. Laat thuis: angst voor bureaucratische rompslomp. Een hulpgids voor de onwetende vakantieganger.