Frank van Gools Falcon 900 is geliefd bij zakenlui. ‘Binnen Europa is een privéjet al snel veel efficiënter’

Veertien personen kunnen er in zijn privéjet, een Falcon 900 EX. Voorzien van alle gemakken en geschikt om ‘de plas’ over te steken, zoals dat in het vliegersjargon heet. Het maakt dat het toestel van Frank van Gool (57) geliefd is bij zakenmensen die een paar dagen in Miami of New York moeten zijn.

De man achter Otto Work Force, een internationaal opererend arbeidsbureau, heeft geen moeite te praten over zijn privévliegtuig. Van Gool wil wel duidelijk hebben dat hij niet zelf het hele jaar van de ene naar de andere vakantiebestemming vliegt. “Het verhuren is een businessmodel”, zegt hij. “Zakenlui huren bij ons het toestel om er de wereld mee over te gaan, van de Verenigde Staten naar Dubai en terug naar Nederland.”

Binnen 15 minuten na de landing op kantoor

Van Gool vliegt er zelf gemiddeld één keer per maand mee, zegt hij. Meestal voor directievergaderingen in Polen of Zuid-Duitsland. Bij iedere trip denkt hij na: wat is het meest efficiënt? Van Gool: “Als we in Augsburg moeten zijn, kunnen we met de auto gaan, zeven uur rijden, heen en terug, plus overnachting. We kunnen ook naar Schiphol rijden om vanuit daar met een lijnvlucht naar München te vliegen. Of we nemen de privéjet, waarmee we direct in Augsburg kunnen landen. Onderweg vergaderen we. En binnen vijftien minuten na aankomst zit ik op mijn Duitse kantoor. Dan is het rekensommetje snel gemaakt.”

Van Gool beseft: het is ongekende luxe. Zakenmensen huren zijn Falcon ook om de wachtrijen op Schiphol te vermijden. Er is een aparte vertrekterminal op de luchthaven. Je bent behoorlijk vrij om eigen vluchttijden te bepalen. “Het bespaart gewoon ontzettend veel tijd”, zegt Van Gool.

Bij elke reis de opties wegen

Hij betwijfelt of het besluit van Schiphol, om privéjets vanaf 2025 te weren, heel veel nut heeft. De vluchten zullen blijven plaatsvinden, denkt Van Gool. Vanaf andere plekken in Nederland, Vanuit Duitsland, of vanaf Antwerpen. “Ik weet niet of het plan wel goed doordacht is.”

Maar het achterliggende probleem, dat de luchtvaart zwaar vervuilend is, houdt hem wel degelijk bezig, zegt hij. “Ik ben niet doof voor die geluiden. Ik vlieg niet voor mijn plezier in het rond. Bij iedere reis weeg ik de opties. Ik moet veel in Japan zijn. Dan neem ik een lijnvlucht. Maar binnen Europa is het privévliegtuig al snel veel efficiënter.”

