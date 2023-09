Franc Weerwind: ‘Rechters staan dichter bij de samenleving’

Demissionair minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) verdedigt de mogelijkheid dat levenslanggestraften toch vrij kunnen komen. En hij vindt dat de rechtbank – en niet de politiek – moet bepalen of een belager van hulpverleners celstraf verdient. “Ik respecteer rechters zeer, dat doet het gros van de bevolking gelukkig ook.”

Franc Weerwind neemt de tijd voor ieder antwoord, hij kiest zijn woorden zorgvuldig. De D66’er is immers demissionair, bovendien is er nóg een minister op het departement van justitie en veiligheid. VVD’er Dilan Yesilgöz gaat over de opsporing van criminelen, Weerwind over de rechtsbescherming. Dat luistert nauw. Het is niet de bedoeling dat de één in het vaarwater van de ander komt.

Als minister is het Weerwinds missie om de toegang tot het recht te verbeteren, zo maakte hij plannen om de sociale advocatuur een zwieper te geven. “De weg naar de rechter moet altijd vrij zijn. Voor iedereen, en zeker ook voor de grote groep kwetsbare Nederlanders.” In zijn lichte kantoor, op de achtste verdieping van het ministerie, verschijnt boven zijn stropdas een glimlach. “En daarom doet het mij ook zo’n deugd te lezen dat mensen zo veel vertrouwen hebben in rechters.”

Hij reageert op deze en enkele andere uitkomsten van ‘De Staat van het Recht’, een onderzoek dat I&O Research uitvoerde op verzoek van Trouw.

Uitkomst 1: 51 procent van de Nederlanders vindt dat rechters te soepel straffen.

Het springt direct in het oog: de Nederlander is de afgelopen jaren milder gaan denken over de vonnissen van de rechter. ‘Hoe strenger hoe beter’ is niet langer het adagium van een ruime meerderheid van de bevolking. Nog maar de helft vindt dat rechters te soft oordelen. In 1998 vond 75 procent van de burgers dit.

Hoe valt dit volgens u te verklaren?

“Ik merk dat rechters veel duidelijker uitleggen wat ze doen. Ze staan ook dichter bij die samenleving. Denk aan buurt- en wijkrechters. Ze spreken in helder Nederlands, taal die het volk begrijpt. Dat zorgt er mede voor dat er zo veel vertrouwen is in de rechtsstaat, dat lees ik ook in jullie onderzoek. En dat geeft me een goed gevoel.”

Toch zegt hoogleraar Marijke Malsch dat er onder burgers nog veel onwetendheid is over het rechtssysteem.

“Ik geloof dat direct, ik ga deze wetenschapper ook niet tegenspreken. Des te belangrijker is het, dat wanneer die burger wél over die drempel van de rechtszaal stapt – iedereen komt in zijn leven één of twee keer in aanraking met het recht – het helder is wat die rechter uitspreekt. Gaat het dan tiptop goed in ons land? Nee! Daar ben ik zelf ook achter gekomen. Zo heb ik als minister de uithuisplaatsingen rond de toeslagenaffaire in mijn portefeuille, waar kwetsbare mensen niet wisten wat hun rechten waren. De toegang tot het recht is voor mij zo wezenlijk belangrijk.”

Schoolklassen gaan bijna standaard een keer langs in de Tweede Kamer. Waarom niet in een rechtszaal?

“Heel mooie vraag. Het zou inderdaad een goed idee zijn om dat toe te voegen aan het curriculum van scholen, voor zover dat nog niet plaatsvindt.”

Uitkomst 2: 69 procent van de Nederlanders vindt dat levenslang ook echt levenslang moet zijn. Gevangenen moeten niet de mogelijkheid krijgen om na 25 jaar vrij te komen.

Waarom is het zo belangrijk dat levenslanggestraften die kans toch hebben, hoe klein die ook is?

“We hebben als Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. En er ligt een uitspraak van de Hoge Raad waarin duidelijk staat dat iedere gedetineerde perspectief moet hebben. Ik heb zelf als minister de drempels wat verhoogd. Zo heb ik de reïntegratiefase met een jaar verlengd. Het is van belang hoe de gedetineerde zich heeft ontwikkeld in de cel, hoe het staat met nabestaanden. Ik heb bij levenslanggestraften met beide kanten te maken, met de daders en de slachtoffers. Nabestaanden vertellen me in hun woonkamer hoe een dierbare is vermoord. Kogel in de kop, zo bot is het. Ik hoor ook van een gedetineerde dat een levenslange straf voelt als wachten op een bus die nooit komt. Ik antwoord dan: ‘Ook als die bus komt, betekent het niet dat je mee mag’.”

Hoe zwaar is het voor u om daar een beslissing over te nemen?

“Het is niet gemakkelijk, ik ben die buschauffeur. Ook een adviescollege buigt zich daarover, maar ik moet uiteindelijk de afweging maken. Zo’n besluit moet je depolitiseren wat mij betreft. Daarom wil ik dat onafhankelijke deskundigen hierover oordelen, en niet een sociaal-liberaal minister, of een conservatief. Dat kan niet, je moet de politiek op afstand houden. ”

Hoe vaak heeft u zo’n dilemma op uw bureau gehad?

“Ik durf geen aantal te noemen, maar iedere keer heeft het impact. Ik ga elk jaar een keer naar de Muur tegen Geweld, een monument in Drenthe voor mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Nabestaanden kunnen daar een plaatje met de naam van hun dierbare op aanbrengen. Ik spreek dan met families, die verhalen shockeren mij. Daarom is het van essentieel belang dat wij als overheid zo helder mogelijk communiceren wat we doen, en waarom.”

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat levenslang echt levenslang moet zijn.

“Ik kijk ook door de ogen van de gestrafte naar een zaak. Welke verandering heeft die doorgemaakt in tien, twintig, vijfentwintig jaar? Er zijn indrukwekkende toneelstukken en boeken over verschenen, sommige gemaakt door de gedetineerden zelf, waarin hun perspectief wordt beschreven en uitgelegd. Hoe zijn zij tot hun misdaad gekomen? Kom, zijn we in dit land menselijk of niet? Ik denk wel dat de uitleg naar de hele samenleving, waarom iemand toch in beeld komt voor re-integratie, niet altijd goed genoeg is. Het kan zeker beter.”

Uitkomst 3: 71 procent van de Nederlanders vindt dat slachtoffers in een rechtszaal alles moeten kunnen zeggen, ook over de verdachte en over de straf.

Het gebeurt dat slachtoffers beginnen te schreeuwen en schelden richting een verdachte. Moet dat kunnen?

“Ik vind dat slachtoffers en nabestaanden een stem moeten hebben. Zo’n slachtofferverklaring moet respectvol gebeuren, zonder scheldpartijen.”

Rechters worstelen hiermee, er wordt wel degelijk gescholden.

“De emoties zijn soms heftig, als er bijvoorbeeld een beestachtige moord is gepleegd. Hebben we de rol van slachtoffers te veel opgerekt? Ik weet het niet. Het is belangrijk dat ook zij gezien en gehoord worden, maar de rechter vonnist. Zo werkt ons rechtssysteem.”

Toch heeft het iets geks dat een slachtoffer een verdachte toespreekt, terwijl die persoon op dat moment slechts verdachte is. Wat blijft er over van de onschuldpresumptie?

“De rechter weegt alles, overziet alles, hoort beiden. En oordeelt. Dat is de onafhankelijke rechtspraak. En die kan nog steeds rekenen op veel vertrouwen van de burgers. Als er discussie blijft binnen de rechterlijke macht ga ik in overleg en bespreek ik dat uiteindelijk met de Kamer. Die kritiek vanuit rechters moet dan niet incidenteel zijn, maar fundamenteel.”

Uitkomst 4: 54 procent van de Nederlanders is het eens met de stelling dat je in de gevangenis zo goed wordt verzorgd dat het totaal niet meer afschrikt.

Wat begrijpt deze 54 procent niet goed?

“Laat ik eerst een onderscheid maken: er zijn gedetineerden, meer dan de helft van het totaal, die korter dan drie maanden ‘binnen de muren’ zitten. Er is een kleinere groep zwaardere criminelen. En er is de georganiseerde misdaad voor wie de muren nooit hoog genoeg zijn. In mijn periode heb ik op enkele locaties waar de zwaarste gevallen zitten van alles aangescherpt en versoberd. Denk aan de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Maar daarnaast bestaat er een grote groep van lichtere criminelen die vrij snel terug de samenleving in gaat. Hoe doen we dat? Ik zag op Curaçao dat gedetineerden daar een diploma halen, soms voor het eerst hun leven. Ik juich dat toe. Zo werk je aan een veiligere samenleving.”

Heeft het harder aanpakken van de zware criminelen echt een afschrikwekkend effect?

“Er is een effect, zeker. Ik kreeg een rechtszaak aan mijn broek van een gedetineerde die klaagde dat zijn kinderen hem niet meer konden bellen. Tranentrekkend verhaal. Tegelijkertijd beraamde hij, terwijl hij ‘achter de muur’ zat, moordaanslagen. Kom op, dames en heren. Wie houden we hier voor de gek? Ben je echt een pechvogel, iemand die onder invloed van foute vrienden een verkeerde afslag heeft genomen, dan kijken we anders naar je.”

U wilt het maximaal aantal advocaten dat een verdachte mag bezoeken terugbrengen naar twee. Waarom?

“Er zijn criminelen die over ongekende middelen beschikken en lak hebben aan álles. Ze bedreigen kinderen, partners, zijn gewetenloos. Sommige criminelen hebben acht advocaten. Dan denk ik: twee op bezoek is genoeg. Daar houden we dan goed toezicht op.”

Is het vooral te doen om de advocaten te beschermen? De rechten van de verdachten worden tegelijkertijd ingeperkt.

“Ja, dat is het belangrijkste doel.”

Advocaten zeggen zelf dat dit niet nodig is.

“Ha, dat weet ik. Ik kom aan hun brood, hè.”

Uitkomst 5: 78 procent van de Nederlanders vindt dat mensen die hulpverleners of politieagenten aanvallen altijd een gevangenisstraf verdienen.

Het wetsvoorstel dat dit regelde, is eind vorig jaar weggestemd door de Eerste Kamer. Dat was voor u als kabinetslid teleurstellend, nemen we aan.

“Dit onderwerp ligt bij mijn collega-minister op dit departement, Dilan Yesilgöz. Als burgemeester in Almere heb ik gezien wat het betekent als hulpverleners worden belaagd door omstanders. Het is stuitend. Is een gevangenisstraf altijd de beste oplossing? Ik weet het niet. De rechter moet die afweging kunnen maken.”

Uw eigen partij, D66, stemde in de Eerste Kamer tegen dit plan van het kabinet. Het zou de vrijheid van de rechters te veel inperken.

“Ik gaf net aan dat dit inderdaad van belang is. Ik respecteer rechters zeer, dat doet het gros van de bevolking gelukkig ook.”

U was dus tegen deze wet.

Hij lacht – en zwijgt.

Uitkomst 6: 40 procent van de Nederlanders vindt dat actiegroepen te makkelijk naar de rechter kunnen stappen om het kabinet aan de wet te houden.

De rechterlijke macht piept en kraakt. De helft van de rechtszaken wordt niet binnen de termijnen afgedaan.

“Ja, dat is echt problematisch. Er is een tekort aan rechters. Dit heb ik ook niet in deze regeerperiode kunnen oplossen. Als je iemand opleidt, is die niet volgende dag al rechter.”

Is de oplossing meer personeel en ondersteuning, of minder rechtszaken?

“Het is allebei van belang. De toegang tot het recht moet er zijn, maar zaken kun je vaak ook goed afdoen met mediation bijvoorbeeld. Hoe meer we kunnen dejuridiseren, hoe beter.”

Moeten organisaties als Urgenda en Viruswaarheid nog naar de rechter kunnen, ook als ze volgens critici niet direct belanghebbend zijn in een zaak?

“Dat is echt een politieke discussie. Ik vind niet dat je op voorhand kunt zeggen dat zij er niet bij horen. Dat is echt gemakkelijk, ik ga daarin niet mee.”

Wie is demissionair minister Franc Weerwind? Franc Weerwind (58) is tweede man op het departement van Justitie en Veiligheid. Zijn functie, minister voor Rechtsbescherming, is in 2017 in het leven geroepen. De werklast werd te groot voor alleen de minister (nu Dilan Yesilgöz-Zegerius, VVD) en staatssecretaris van justitie (Eric van der Burg, ook VVD). Weerwind groeide op in Nieuw-Vennep. De D66’er was burgemeester in Niedorp, Velsen en Almere. Landelijke nevenfuncties had hij onder meer als voorzitter van de Fietsersbond en van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Hij heeft drie kinderen en woont in Almere.

(In bovenstaande uitkomsten worden afgeronde percentages gebruikt)

Lees ook:

Tussen de rechter en de burger gaapt een gat

De Nederlander oordeelt milder over criminaliteit en het straffen van daders. Maar een grote meerderheid vindt dat levenslanggestraften echt nooit meer vrij mogen komen. De burger is onwetend, denkt hoogleraar Marijke Malsch.