Forse stijging van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Binnen een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van ongeveer 300 naar 859. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend.

De situatie op de intensive cares voor mensen met covid was lange tijd stabiel, maar ook daar is nu een flinke toename te zien. In twee weken tijd is het aantal patiënten daar gestegen van ongeveer twintig naar bijna vijftig. Dat is meer dan verwacht. Het LCPS ging er vorige week nog van uit dat de ic’s half maart bijna veertig mensen met corona zouden herbergen. In de afgelopen dag zijn 191 mensen nieuw in een ziekenhuis beland met een coronabesmetting. Dat is de hoogste instroom sinds half oktober.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is corona inmiddels geen pandemie meer. Het hoort nu bij het dagelijks leven, zo stellen de experts. Dat wil zeggen dat het op grote schaal testen op corona niet meer nodig is. Het is ook niet nodig om dit voorjaar met een nieuwe vaccinatieronde tegen corona te komen, adviseert het OMT. Dat zegt dat de bevolking nu zoveel immuniteit heeft opgebouwd dat een extra prik weinig zin heeft. Voor kwetsbaren moet wel een extra coronaprik mogelijk blijven, maar alleen als een arts het aanraadt.

Lees ook:

Coronamaatregelen afschalen heeft ook grote nadelen

Het OMT zegt: afschalen, die algemene adviezen. Corona is volgens het OMT inmiddels endemisch. Maar afschalen heeft ook grote nadelen.