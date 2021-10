Forse stijging in besmettingen, ziekenhuisopnames en doden

Met 122 nieuwe covidpatiënten die zich tussen maandag en dinsdag in de ziekenhuizen meldden, zit Nederland weer op aantallen die doen denken aan het voorjaar. De signaalwaarde die geldt voor het risiconiveau ernstig is bijna niet meer af te wenden.

De situatie is ernstig als er over de afgelopen zeven dagen gemiddeld meer dan 100 nieuwe patiënten bij zijn gekomen. Dat zal waarschijnlijk woensdag het geval zijn en dan zal het kabinet bekijken welke landelijke maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen en opnames te verlagen.

In totaal liggen er op de covidafdelingen nu 657 patiënten. Gemiddeld waren er afgelopen week 31 procent meer bedden bezet op de covidafdelingen dan de week daarvoor.

Worst case

Zorgelijk is ook de aanwas van patiënten op de ic’s. Daar liggen nu 192 ernstige zieke Nederlanders met covid. Gemiddeld lagen er afgelopen week 180 covidpatiënten op de ic’s; een stijging van 27 procent vergeleken met het gemiddelde van de week daarvoor. Als die groei niet afvlakt, wordt de grens van 400 ic-bedden, het worst case scenario van het RIVM, begin december bereikt.

De sterfgevallen door covid nemen eveneens toe; met 62 procent. Wel zijn de aantallen nog laag vergeleken met eerdere golven. In januari dit jaar stierven er elke dag ongeveer honderd Nederlanders aan covid. Nu zijn dat er gemiddeld elf per dag.

Werkvloer

De horeca en de werkvloer zijn plekken waar het virus vaker om zich heen grijpt. Begin september was 5,3 procent op het werk besmet geraakt, afgelopen week was dat 9 procent. Half september kon 1,6 procent van de besmettingen worden herleid naar de horeca, vorige week was het de bron voor 4,3 procent van de positief geteste mensen.

Althans, dat geldt voor de besmettingen waarvan de bron bekend is. In zes van de tien gevallen weet de besmette persoon niet waar het virus vandaan komt.

Van de nieuwe gevallen waarvan de bron bekend is, is meer dan de helft thuis besmet geraakt, door toedoen van een huisgenoot of gezinslid. Dat is en blijft de belangrijkste ‘setting van besmetting’. Bij elkaar op bezoek gaan leidde tot bijna 16 procent van de gevallen. Dat is hoger dan in voorgaande weken.

50 procent stijging

Het totale aantal positieve testen steeg afgelopen week met 50 procent vergeleken met de voorgaande week. Ondertussen is ruim 15 procent van de Nederlanders die zich laten testen positief. Dat is ver verwijderd van de 5 procent, het percentage dat Wereldgezondheidsorganisatie WHO als veilige grens hanteert om te versoepelen. Daar hoeft Nederland voorlopig niet aan te denken.

Volgende week dinsdag is de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Als de cijfers niet afvlakken, zit Nederland tegen die tijd diep in risicocategorie ernstig.

