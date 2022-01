Fors meer coronabesmettingen onder Amsterdams zorgpersoneel. ‘Steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen’

Ziekenhuizen in Amsterdam zien een snelle toename van het aantal medewerkers dat vanwege een positieve coronatest thuis moet blijven. Bij het Amsterdam UMC kreeg in de afgelopen zeven dagen één vierde van de medewerkers die zich vanwege klachten lieten testen een positieve uitslag. Een week eerder was dat nog één op de twaalf.

Die toename heeft te maken met de opmars van de omikronvariant. Omikron is sinds de kerstweek in heel Nederland de meest voorkomende vorm van corona, maar was in Amsterdam al eerder dominant. Die ziekenhuizen daar zien waarschijnlijk als eerste de effecten.

Bang voor meer ziekmeldingen

Vanwege de grotere besmettelijkheid van omikron, zijn de ziekenhuizen bang dat deze golf leidt tot meer ziekmeldingen en quarantaines onder medewerkers. Op dit moment zorgt dat nog niet voor personele problemen. “Het wordt steeds ingewikkelder om de roosters rond te krijgen, maar met veel kunst- en vliegwerk lukt het”, zegt woordvoerder Jan Spee van het Amsterdam UMC.

Bij het OLVG, in dezelfde stad, kregen 31 van de 258 medewerkers die zich in de week voor 2 januari lieten testen een positieve uitslag. Ruim één op de tien. “Eerder liep het langzaam op, nu wat sneller”, zegt woordvoerder Johanna Jansma. Het gaat dan alleen om de tests die het ziekenhuis zelf doet: medewerkers die zich bij de GGD hebben laten testen, zijn in de cijfers niet meegeteld.

Landelijke stijging

De toename bij zorgmedewerkers staat niet op zichzelf: ook landelijk stijgt het aantal positieve tests. De regio Amsterdam-Amstelland telt per 100.000 inwoners het grootste aantal positieve tests.

Maar ook in het Rotterdamse Erasmus MC krijgen medewerkers vaker een positieve coronatest. Vorige week was dat zo bij 42 van de 450 geteste medewerkers: bijna 10 procent. Een week of vijf geleden had 5 procent van de medewerkers die zich lieten testen corona. Het zorgt nog niet voor een opvallend hoog ziekteverzuim. Dat ligt rond de 8 procent, volgens woordvoerder David Drexhage is dat vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd. Afgelopen november was het verzuim hoger.

Doorwerken met besmetting

“We houden ernstig rekening met een stijging van het verzuim”, zegt Drexhage. Op het moment dat dat leidt tot problemen in de zorg, kan het zijn dat het ziekenhuis besmette verpleegkundigen toch laat doorwerken, in beschermende kleding. Dat geldt alleen als medewerkers geen symptomen hebben en onmisbaar zijn voor de zorg.

Het aantal patiënten dat met corona de ziekenhuizen binnenkomt, daalt in Nederland niet meer: het schommelt sinds de jaarwisseling rond de twintig opnames per dag. Ook in het Amsterdam UMC is het aantal coronapatiënten nu stabiel. In het OLVG is het aantal opnames ‘stabiel tot licht stijgend’, zegt Jansma.

