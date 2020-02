Formule 1-teams vervoeren over het strand? ‘Mesjogge’, vindt GroenLinks

Het college van Noordwijk wil akkoord gaan met een vergunningaanvraag om drie Formule 1-raceteams over het strand van hun hotels in Noordwijk naar het circuit van Zandvoort te brengen. “We sturen de drie F1-teams niet de weg op. Als je alle belangen weegt, blijkt de kortste route de veiligste”, stelt wethouder Roberto ter Hark (VVD) op de website van de gemeente. Die route gaat dwars door strandnatuurreservaat Noordvoort. De lokale GroenLinks-fractie noemt het plan ‘bizar en mesjogge’.

De impact op het natuurgebied moet wel geminimaliseerd worden, vindt het college. Zo moet gebruik worden gemaakt van elektrische auto’s die onder begeleiding een keer per dag heen en weer zullen rijden.

GroenLinks in de raad voelt zich overvallen en is niet gerustgesteld. “Het is voor ons onbegrijpelijk in een tijd van stikstofproblemen dat boeren, bouwers en automobilisten beperkingen krijgen opgelegd en dat aan dit miljoenenbal zomaar toegegeven wordt”, zegt fractieleider Louis Koppel. Hij is ook bang dat grote groepen fans zullen proberen een glimp van hun idolen op te vangen en zo het natuurgebied zullen verstoren.

Petitie en motie tegen het plan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond zal GroenLinks een motie indienen om het plan tegen te houden. De partij voelt zich gesteund door een petitie tegen het goedkeuren van de ontheffing, die vrijdag is gestart. Gisteren was die al ruim 5500 keer ondertekend.

Het drie kilometer lange strandnatuurreservaat voor vogels en zeezoogdieren, dat vorig jaar geopend is, ligt voor de helft in Noordwijk en voor de helft in Zandvoort. Ook GroenLinks in Zandvoort maakt zich op voor de strijd. “Wij willen dit absoluut niet”, zegt fractievoorzitter Karim el Gebaly. Desnoods zal ook hij een motie indienen, mocht de ontheffing in Noordwijk niet van tafel gaan.

Mocht de vergunning wel door de Noordwijkse raad komen, dan kan er nog bezwaar worden gemaakt, zegt de gemeentewoordvoerder. Dutch GP, organisator van de Formule 1 begin mei, benadrukt niet de initiatiefnemer te zijn van het plan. “We waren net zo verrast als iedereen.”

