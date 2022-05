Flyers, banners en een vliegtuig: eindelijk is de loterijwinnaar van 12,8 miljoen euro gevonden

Twee keer knipperde Agnes Brandhorst maandagochtend met haar ogen. Was dit dan het winnende lot waar ze al weken naar op zoek zijn? De letters FV klopten, de laatste cijfers ook. “Even dachten we: dit is ‘m!”, vertelt de eigenaresse van de lokale Primera in het Zuid-Hollandse Bleiswijk. Nee, het bleek FV 74622 niet te zijn, het winnende lotnummer met een prijs van liefst 12,8 miljoen euro.

De Staatsloterij zette afgelopen dagen een grootschalige mediacampagne op poten, omdat de winnaar van de trekking op 10 maart spoorloos bleef. Wagentjes met ‘jackpotwinnaar van 12.800.000 euro gezocht’ reden afgelopen dagen door de straten van Bleiswijk, een vliegtuigje vloog over de provincie en medewerkers flyerden. Met resultaat, zo blijkt nu. Dinsdagochtend meldde iemand zich op het kantoor van de Staatsloterij in Rijswijk met in de hand het winnende lot.

Anoniem en spoorloos

“Sinds vrijdag is het hier gekkenhuis”, blikt Brandhorst terug. Het begon twee maanden geleden met een telefoontje van de Staatsloterij. Het winnende lot met de jackpot van 12,8 miljoen euro was over haar toonbank gegaan. Echter, niemand meldde zich om dit “onwerkelijk hoge bedrag” te innen. En wie een lot koopt, blijft anoniem. “Dat kan juist een reden zijn dat mensen een Staatslot kopen”, weet de eigenaresse.

De onderneemster moet denken aan jaren geleden, toen een inwoner van Bleiswijk een dergelijk miljoenenbedrag won met een andere loterij. “Diegene kreeg allerlei bedelbrieven en is uiteindelijk verhuisd.” Ze wil maar zeggen anonimiteit belangrijk is bij het winnen van een groot geldbedrag.

Winnaar meldde zich niet

Even was Brandhorst bang dat de prijswinnaar nooit miljonair zou worden. Dat iemand per ongeluk naar de verkeerde maand met uitslagen had gekeken, het lot ergens in een la bleef liggen of erger: bij het oud papier was beland. Want een winnaar van zo’n groot bedrag die zich twee maanden lang niet meldt, is uniek weten ze bij de Staatsloterij. “Nooit eerder heeft iemand een lot met zóveel prijzengeld laten liggen”, aldus woordvoerder Thomas van Vessem.

Eigenaresse Agnes Brandhorst (rechts) achter de toonbank van haar winkel in Bleiswijk. "Het was gekkenhuis." Beeld Phil Nijhuis

Toch gebeurt het vaker dat winnaars hun lot ‘vergeten’ te verzilveren. Navraag bij de Staatsloterij leert dat in 2019 en 2020 jaarlijks ruim tien miljoen euro aan prijzen niet is opgehaald. Bij het kopen van loten in de winkel, blijf je als koper volledig anoniem. Het gevolg van een grote zoektocht naar de winnaar, is veel gratis publiciteit voor de Staatsloterij. Komt dat de loterij juist niet goed uit? “Het is geen pr-stunt”, beweert zegsman Van Vessem. “Ons doel is het feliciteren van de winnaar.”

In buitenland vaker spoorloze winnaars

Volgens hoogleraar privaatrecht Charlotte Pavillon moeten we niet te veel zoeken achter de campagne van de Staatsloterij. “Het is juist netjes”, vindt ze. Pavillon wijst naar het buitenland waar veel meer gebruik wordt gemaakt van het kopen van ‘anonieme loten’. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld de Loto en Euromillions. “Regelmatig zijn ze daar vergeefs op zoek naar winnaars, die slechts twee maanden de tijd hebben om hun prijs op te halen. In Nederland is dat een jaar.”

In Bleiswijk is de zoektocht het gesprek van de dag. Angelique Ketting komt met haar fiets aangelopen. Ze koopt een stuk of vier Staatsloten per jaar en hoorde per toeval van de gezochte winnaar. “Mijn vader uit Thailand belde of ik niet iets was vergeten op te halen.” Ketting fantaseert hardop over wat zij zou doen met het geldbedrag. “Een huis in het buitenland en vertrekken, denk ik.”

Winnaar gevonden. Iedereen blij? Misschien niet helemaal. Geld dat niet wordt opgehaald, komt namelijk voor een deel ten goede aan de goede doelen die de Staatsloterij sponsort. En de rest gaat naar de grootste aandeelhouder: het ministerie van financiën.

