‘Flexibel’ en ‘proactief’? Als sollicitant ben je met deze termen niet origineel meer

Werkgevers en werkzoekers ­gebruiken vaak dezelfde termen als ze zichzelf aanprijzen. In vacatures en sollicitatiebrieven duiken regelmatig dezelfde, ­afgekloven termen op.

Wie een baan zoekt en erbij vertelt ‘enthousiast’, ‘gepassioneerd’ en in het beste geval ook nog ‘flexibel’ te zijn, denkt een streepje voor te hebben bij Nederlandse werkgevers. Althans, dat moet haast wel, want het zijn de meest voorkomende woorden op vacaturesite Indeed. Het platform, actief in zestig landen en in 28 talen, deed onderzoek naar de gebezigde taal in sollicitatiebrieven en vacatureteksten. Daaruit blijkt dat er erg veel clichématig kantoorjargon wordt gebruikt. Denk aan woorden als ‘uitdaging’, ‘marktconform’, ‘pre’ of ‘doorgroeimogelijkheden’.

Teamplayer

“De uitkomsten van onze analyse leren ons dat het voor werkgevers een lastige zaak is om origineel te blijven als het gaat om vacatureteksten”, aldus Sander Poos van Indeed. De termen ‘enthousiast’ en ‘flexibel’ komen in zo’n 19 procent van de vacatureteksten op de site voor. Werkzoekenden zetten daar nu niet bepaald veel meer creativiteit tegenover. Sollicitanten verkopen zich massaal als ‘teamplayer’, ‘flexibel’, ‘creatief’ of ‘proactief’.

Werkzoekenden bekijken vacatures in het Arbeidsbureau. Beeld ANP

Door de krapte op de arbeidsmarkt kan organisatiepsycholoog Aukje Nauta zich voorstellen dat bedrijven mikken op zoveel mogelijk mensen: “Die bereik je massaler met algemene termen. Maar ik betwijfel of het verstandig is. Met specifiekere termen zorg je dat mensen zichzelf beter selecteren. Door veel beter na te denken over de vraag welk type mens je zoekt, bijvoorbeeld. Ik heb de indruk dat er onvoldoende wordt nagedacht over slimmere werving.”

Kwestie van iets meer out of the box denken, dus.

