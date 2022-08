Fixeren op veiligelanders is vaak holle retoriek

Een week lang deed Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Vandaag deel 5 en slot: de problemen worden vaak teruggevoerd tot de veiligelanders. Dat is makkelijk praten.

Seif Eddine Drici (36) kent Ter Apel goed. Hij is hier al vaker geweest, en sliep deze maand ook weer in het centrum van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (Coa). Dat ligt op hetzelfde terrein als het aanmeldcentrum van de IND, inmiddels landelijk bekend omdat er iedere dag te weinig plekken zijn.

Deze week zit Drici voor de poort van het centrum. Hij komt uit Algerije, evenals sommige andere jonge alleenstaande mannen die verveeld rondhangen in Ter Apel. Niet zelden zijn zij uitgeprocedeerd en leven in de vrijheidsbeperkende locatie. Dat betekent: iedere dag om 10 uur melden en voorzieningen in natura. De asielzoekers krijgen alleen wat geld om eten van te kopen.

Drici heeft hier asiel aangevraagd maar de kans dat hij een verblijfsvergunning krijgt is klein. Dat heeft twee redenen. De belangrijkste is dat hij jaren geleden al asiel heeft aangevraagd in Zwitserland, en daar is afgewezen. Daarnaast komt hij uit Algerije, een land dat tot vorig jaar als veilig werd beschouwd.

Limbo

Drici spreekt goed Duits. Hij vertelt dat hij in een soort limbo verkeert. Hij keerde al eens terug naar Zwitserland, maar daar mag hij niet blijven. Terugkeren naar Algerije is eveneens onmogelijk, dat land accepteert hem namelijk niet. Drici is daarin geen uitzondering: in 2019 bleek uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek dat Algerije het vaakst terugkeerverzoeken weigert, gevolgd door Marokko.

Drici noemt zijn situatie ‘Scheisse.’ Het liefst zou hij in Nederland aan het werk gaan maar zonder papieren is hij kansloos. Hij benadrukt dat hij nog nooit problemen heeft veroorzaakt. Dat zegt hij niet voor niets. Drici weet dat andere kansarme asielzoekers uit bijvoorbeeld Algerije bij azc’s zoals in Ter Apel en Budel voor overlast zorgen.

Die overlastgevende asielzoekers worden meestal ‘veiligelanders’ genoemd, naar hun herkomst. Politici richten zich met enige regelmaat op de ‘veiligelanders’, als een hoofdzaak van de Nederlandse opvangcrisis. Voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s Hubert Bruls (CDA) zei onlangs tegen de NOS dat er geen ‘huisvestingsprobleem’ is maar ‘een probleem van de entree in het land’. “Wij willen echte vluchtelingen opvangen”, aldus Bruls.

Hij kreeg bijval van VVD-kamerlid Ruben Brekelmans die afgelopen dinsdag Ter Apel bezocht en zijn zienswijze deelde op Twitter. Ter context: zijn partij leverde sinds 2012 onafgebroken de staatssecretaris die gaat over asiel en immigratie.

Geen ruimte voor reflectie

In de reeks tweets was echter geen ruimte voor reflectie. Het asielbeleid moet vooral nog strenger, vindt Brekelmans. Hij richtte zich op asielzoekers uit landen die Nederland veilig noemt. Zij moeten worden ontmoedigd om hier te komen en eenmaal hier weer snel worden uitgezet.

Maar wie langer dan een middag in Ter Apel verblijft zal constateren dat het asielprobleem de situatie rond veiligelanders ver overstijgt. In 2021 deden 24.740 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland. Hiervan was 4 procent (990 mensen) afkomstig uit landen die Nederland veilig noemt.

Asielzoekerscentra zitten bomvol en er zijn inmiddels tientallen noodopvanglocaties én crisisnoodopvanglocaties geopend. Slechts enkele procenten van de tienduizenden bewoners van deze centra hebben het stempel ‘veiligelander’.

De asielcrisis terugbrengen tot deze groep is te kort door de bocht. Sterker, als je kijkt naar de situatie van Seif Drici, die simpelweg wordt geweigerd door zijn land van herkomst, dan is het holle retoriek.

