Fitnessketen BigGym stapt naar rechter om coronasluiting

BigGym vindt dat de maatregelen disproportioneel zijn en eist dat die worden opgeheven. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over een veilig protocol met zeer verregaande voorschriften en permanent toezicht. Daarnaast wijst BigGym naar het buitenland. In Oostenrijk, Zwitserland en in veel deelstaten van Duitsland zijn sportscholen deze week opengesteld. België volgt op 15 juni.

Gisteren sprak minister Martin van Rijn (medische zorg en sport) al met vertegenwoordigers van de fitnessbranche van Nederland. Het kabinet is bereid te kijken naar extra maatregelen die de sportscholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te verminderen, aldus de minister.

Vertegenwoordigers van de vechtsport, krachtsport en fitnessbranche stuurden het kabinet eind vorige week al brandbrief, omdat ze vrezen voor hun voortbestaan als ze nog drie maanden dicht moeten blijven.

Directeur Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief is niet te spreken over de stap van BigGym om naar de rechter te gaan. “We zijn nog in gesprek met de overheid, dan ga je toch niet tegelijkertijd een rechtszaak aanspannen? Dat is een stap die later nog kan, als overleg op niets uitloopt.”

“Wij voelen ons verplicht een vuist te maken en op te komen voor de belangen van onze branche”, aldus BigGym, dat geen lid is van de branchevereniging. Als de fitnessketen haar zin krijgt, dan kunnen andere sportscholen dat als precedent gebruiken om ook een opening af te dwingen.