FIOD arresteert Sywert van Lienden in strafrechtelijk onderzoek naar mondkapjesdeal

Ondernemer Sywert van Lienden is opgepakt in het onderzoek naar zijn mondkapjesdeal. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Van Lienden en zijn twee zakenpartners van de Stichting Hulptroepen Alliantie, bekend van de omstreden mondkapjesdeal.

Er zit ook een tweede verdachte vast die betrokken was bij de Stichting Hulptroepen Alliantie. In het onderzoek zijn drie woningen en een kantoor doorzocht, meldt het OM.

Aangifte Randstad

Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van Randstad. Dat uitzendconcern had personeel uitgeleend aan het non-profitinitiatief, maar wist niet dat het drietal flink verdiende aan het leveren van mondmaskers.

Van Lienden en zijn kompanen communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden, schetst het OM. Maar later bleek dat de drie zakenpartners naast de stichting ook een commerciële onderneming hadden opgericht, die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. “Met deze vennootschap werd winst gegenereerd. Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze bv.”

Ook andere partijen mogelijk benadeeld door Van Lienden

Randstad zegt voor het lapje te zijn gehouden. De uitzendreus detacheerde in 2020 naar eigen zeggen vijftien medewerkers aan de stichting van Van Lienden, en stelt dat het dit niet gedaan zou hebben als het had geweten dat de drie zakenpartners zich helemaal niet belangeloos inzetten voor de strijd tegen corona. Het OM sluit niet uit het onderzoek uit te breiden naar andere partijen die een helpende hand boden aan de stichting van Van Lienden, en op een soortgelijke manier onjuist zijn geïnformeerd.

De opiniemaker en zijn zakenpartners verdienden bruto 28 miljoen euro met de verkoop van mondkapjes via hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance. Dat kwam aan het licht nadat de Volkskrant en Follow the Money in mei ontdekten dat ze een mondkapjesdeal van ruim een miljoen euro hadden gesloten met de overheid. Die deal sloten ze niet belangeloos met hun stichting, maar met Relief Goods Alliance.

