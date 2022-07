‘Financiële problemen bemoeilijken collegevorming gemeenten’

De Nederlandse gemeenten hebben in 2026 een gezamenlijk tekort van 3,9 miljard euro. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van COELO, een kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale financiën. Bij ongewijzigd kabinetsbeleid zal dat tekort de jaren daarna nog verder oplopen tot naar schatting 6,2 miljard in 2028.

‘Enorm gat in begroting’

Gemeenten ontvangen een groot deel van hun budget van de Rijksoverheid. Onlangs heeft het kabinet besloten om vanaf 2026 de rijksbijdrage aan het Gemeentefonds los te koppelen van de hoogte van de totale inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. In de praktijk komt dat zeer waarschijnlijk neer op flink minder budget voor de gemeenten.

“Het kabinet slaat zo een enorm gat in onze begroting”, zegt Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het raakt ons hard, van Den Haag tot Schiermonnikoog.” In een fel gezamenlijk statement eisen de gemeenten nu dat het kabinet zo snel mogelijk ‘adequate financiering’ regelt om dit begrotingsgat te dichten. Minister Hanke Bruins Slot (binnenlandse zaken) liet vorige week echter weten dat ze pas in september duidelijkheid kan geven.

Moeilijke collegevorming

Ondertussen beïnvloedt de financiële onzekerheid wel het beleid in veel gemeenten, zegt Van Zanen. “De laatste maanden zijn er op veel plekken nieuwe colleges gevormd. Die moeten nu een begroting maken tot en met 2026, het jaar waarin we dus een groot tekort verwachten. Zolang de Rijksoverheid niet duidelijk maakt of er voor dat tekort wordt gecompenseerd, is het bijna onmogelijk om die langetermijnbegroting sluitend te maken.”

Volgens Van Zanen zit het in sommige gemeenten zelfs de formatie in de weg. Dat geldt ook voor Den Haag, de stad waarvan hij de burgemeester is. Die stad staat er al jaren financieel slecht voor, en mede daardoor gaat de formatie in de Hofstad zeer moeizaam. “De stad leeft op reserves, terwijl er een oorlogskas nodig is”, klonk het vorige week uit de mond van Piet Hein Donner, die als onafhankelijk adviseur de formatie moet vlottrekken. Vanaf 2026 zal het tekort waarschijnlijk alleen maar groter worden.

Ambities kabinet

Komt het kabinet niet over de brug met aanvullende middelen, dan kunnen gemeenten naar eigen zeggen niet bijdragen aan belangrijke ambities van het kabinet. Van Zanen: “Denk daarbij aan de grote opgaven op het gebied van woningbouw, jeugdzorg, armoedebestrijding, onderwijs en infrastructuur. Landelijke uitdagingen worden veelal op lokaal niveau opgelost. We willen wel, maar we kunnen niet.”

