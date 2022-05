‘Filosofie was relaxter dan Nederlands’

Dat Gabriel Verheijen examen doet in het vak filosofie, is eigenlijk niet zo gek. Het ‘streven naar kennis en wijsheid’ is niet meer dan logisch voor hem. Maar daarvoor moet je, geheel in stijl, wel eens iets overwinnen of opzij zetten.

“Ik dacht gisteren dat ik nog heel veel kon leren, maar toen ik na het examen Nederlands thuis kwam, stortte ik helemaal in”, zegt de 18-jarige vwo’er. Hij werkte zichzelf de afgelopen weken drie slagen in de rondte en ineens voelde hij dat. Hij was afgepeigerd. “Dus kon ik niet alles zo goed leren als ik wilde. Daarom was ik van tevoren wel zenuwachtig.” Zijn leraar deed daar nog een schepje bovenop. “Hij zei een paar keer: ‘Dit is het moment dat je moet knallen. Nu moet het.’ Het is zo’n geconcentreerd moment, het moet in één keer goed zijn.”

Hij maakt het zichzelf ook wel wat moeilijk, zegt hij. “Ik neig naar perfectionisme. Het is wel minder dan vroeger, maar het zit echt in me om tot in de details alles helemaal goed te willen doen.”

‘De vraag over Karl Marx was moeilijk’

Gelukkig viel het heel erg mee: “Gisteren was het eerste examen. Nederlands. De hele school was ermee bezig. De conrector legde alle regeltjes uit. Dat verhoogt de druk wel. Vandaag was relaxter. Misschien ook wel omdat we in één lokaal zaten, dat voor de helft leeg was.” Filosofie is immers niet het populairste vak, ook omdat het moeilijk is. “Ik had het idee dat de vragen me een beetje hielpen, dat ze je leidden waar je naartoe moest redeneren. Het schoolexamen was lastiger, omdat onze docent ervan houdt om ons alles zelf te laten uitzoeken.”

“Sommige vragen waren een beetje begrijpend lezen. Moeilijk vond ik een vraag met een grote tekst over het manifest van Karl Marx, waar je dan minstens twee theorieën moest aanhalen.”

De kop is eraf voor Gabriel, maar hij moet er nog een hoop. Daarom heeft hij dit weekend helemaal ingericht om te leren: “Ik heb afspraken afgezegd en vrij gevraagd van werk. Niet omdat ik denk ‘ik weet het nog niet’, maar om het niet té gezellig te maken.”

