Fietsersbond waarschuwt voor gevaar scheurende fatbikes

De Fietsersbond waarschuwt voor het gevaar van opgevoerde e-bikes op het fietspad. In Amsterdam is een groot deel van de ongevallen met fietsers te wijten aan te hard rijdende e-bikers. Dat blijkt uit de klachten die zijn ingediend bij het in juli opgerichte Meldpunt Ongevallen.

Er komt steeds meer keus in elektrische fietsen, voor steeds minder geld. Vaak is een e-bike makkelijk op te voeren, tot boven de wettelijk toegestane motorondersteuning tot 25 kilometer. Nu per januari een helmplicht nadert voor snorfietsen in heel Nederland, in navolging van Amsterdam, is de opgevoerde e-bike een mooi alternatief voor wie zijn kapsel wil behouden.

Het gaat daarbij niet alleen om fatbikes met brede banden maar ook om de uiterst populaire Van Moof, die met een app makkelijk kan worden opgevoerd tot een maximumsnelheid van 37 kilometer per uur. De nieuwste fatbike is van de Amerikaanse producent Himiway, die nét de lucratieve Nederlandse e-bike markt betreedt. Met het type cruiser of step-thru haal je een actieradius van 100 kilometer, en dat voor nog geen 1700 euro.

Veel fatbikes halen de 30 kilometer per uur

Uit nieuwsgierigheid naar de snelheid van de nieuwe fietspad berijders hield de Fietsersbond recent metingen met een lasergun op diverse locaties in Amsterdam. In het drukke Vondelpark bleek op een zaterdagmiddag dat veel fatbikes en Van Moofs de 30 kilometer per uur aantikken, ruim boven het fietsgemiddelde van 18 kilometer. “De onveiligheid is sterk toegenomen, oudere fietsers durven niet meer of mensen vermijden bepaalde locaties”, aldus Teeja Arissen van de Fietsersbond Amsterdam.

Bovag constateert dat er vorig jaar meer e-bikes dan fietsen werden verkocht, die samen goed zijn voor driekwart van de fietsenomzet. Arissen noemt de stijgende verkoopcijfers van e-bikes ‘een heel gevaarlijke ontwikkeling’. “Eigenlijk zijn de fietspaden gekaapt door niet-fietsen. Het zijn gewoon bromfietsen, sommige hebben zelfs een gashendel.”

‘De berijders beheersen hun voertuig minder goed dan ze denken’

Om slachtoffers de kans te geven hun verhaal te vertellen en om een betere registratie van fietsongevallen af te dwingen bij de gemeente is de Fietsersbond Amsterdam in juli een Meldpunt Ongevallen begonnen. De teller staat inmiddels op 200. “Bij veel van die ongevallen zijn e-bikes betrokken. De berijders gaan te hard en beheersen hun voertuig minder goed dan ze denken. Ze rijden fietsers van achteren aan, raken ze bij het inhalen, of nemen de bocht te ruim of te krap om als spookrijder te eindigen.”

Door de combinatie snelheid en massa (ze zijn zwaarder) is bij een aanrijding de ‘gewone’ fietser het slachtoffer. Een opgevoerde e-bike is trouwens niet verzekerd. Een fatbike ziet eruit als een brommer, maar een rijbewijs is niet nodig. “Je ziet kinderen van 12 of 13 op zo’n voertuig. Levensgevaarlijk”, aldus Arissen. Tieners lopen toch al meer risico op verkeersongevallen door gebrek aan ervaring en snel afgeleid worden, aldus Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL.

Het ministerie onderzoekt het aantal ongevallen waarbij e-bikes zijn betrokken. Deze zomer nam de Tweede Kamer een motie aan van Jaco Geurts (CDA) om opvoeren te verbieden. Maar dan moet er wel handhaving plaatsvinden, zegt de Fietsersbond. “Dat is er nu niet, en dan heb je er niets aan.”

