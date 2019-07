Fietsers kopen massaal smartphonehouders, maar omzeilen ze daarmee 95 euro boete?

Telefoonhouders voor op de fiets zijn sinds kort populair geworden. Fietsers lijken met de houders, waarmee een smartphone op het stuur kan worden bevestigd, het appverbod te willen omzeilen dat maandag inging. Wie een telefoon vasthoudt tijdens het fietsen, riskeert een boete van 95 euro. Maar is een houder een legaal alternatief?

Webgigant Bol.com verkocht op maandag honderden houders, dertien keer zoveel als dezelfde dag vorig jaar. Online verkoper Smartphonehoesjes.nl had ter voorbereiding op de nieuwe maatregel haar voorraad al fors uitgebreid. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat die maatregel achteraf wel nodig was.

Volgens Marloes van Kessel, woordvoerder bij het Openbaar Ministerie, valt het bedienen van een telefoon in de houder niet onder ‘vasthouden’, en is het dus toegestaan. Maar het zorgt volgens haar wel voor afleiding. “Als hierdoor gevaarlijk rijgedrag ontstaat, kan iemand daar wel voor beboet worden”, zegt Van Kessel. In dat geval krijgt een fietser niet een boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon, maar mogelijk wel voor gevaarlijk rijgedrag, zoals slingeren. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat. “Even je telefoon bedienen in zo’n houder is geen probleem, maar je moet niet hele zinnen gaan typen”, zegt ze.

Woordvoerder Ad Vonk van ANWB vindt het onbelangrijk wat er nou wel of niet mag: “De nieuwe maatregel is erop gericht dat fietsers niet worden afgeleid, en dat wordt hiermee teniet gedaan.” Zelf zag de ANWB een explosieve groei in de verkoop van houders. “We hebben er dit jaar al ruim 2000 verkocht, dat waren er in het hele vorige jaar 342”, zegt hij. Oorspronkelijk zijn de houders bedoeld voor recreanten die navigatie gebruiken tijdens het fietsen.

Ook voor de auto heeft de discussie gespeeld of het bedienen van een telefoon in een handsfree-houder mag of niet. Het het gerechtshof van Leeuwarden besloot uiteindelijk van wel. Dat was in een zaak van een automobilist uit Sneek die een boete van 230 euro kreeg omdat hij tijdens het rijden met zijn vingers aan zijn telefoon op het dashboard zat. Als daar een boete op zou staan, dan zou ieder gebruik van een telefoon in de auto verboden moeten zijn, was de redenering van het hof.

