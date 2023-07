Fietsen, zoals een VanMoof, zijn steeds vaker een statussymbool. ‘Eigenlijk kiest je omgeving voor je’

Het failliete VanMoof stond voor de sociaal-economische tweedeling in grote steden en zei veel over de bezitter van de fiets. Maar dat geldt ook steeds meer voor andere merken.

Het Wereld Natuurfonds dat VanMoof-eigenaren omschrijft als een bedreigde diersoort. Ludieke filmpjes van bedroefde kakkers die (met dik accent) afscheid nemen van hun fiets. ‘Super zielie. Vooral voor de owners. Zijn vrienden van mijn vader.’ En memes. Heel veel memes. Zelden zorgde de ondergang van een Nederlands merk tot zoveel leedvermaak op sociale media als bij het dinsdag ten grave gedragen Amsterdamse fietsmerk VanMoof. Wat schuilt daarachter?

Het merk VanMoof verraadt veel over zijn eigenaren, zegt Jonas Kooyman. Hij is journalist en observeert jonge randstedelingen in zijn nieuwsbrief Havermelkelite. VanMoof-eigenaren zijn vaak jonge stedelingen tussen de twintig en veertig jaar oud. Hoogopgeleid, met een goede baan en een drukke agenda vol werkafspraken, sportlessen, bezoekjes aan koffiebars en restaurants die natuurwijn serveren. Mensen die geld hebben voor een 3000 euro kostende fiets en zich als een van de weinigen nog een koopwoning in de binnenstad van Amsterdam kunnen veroorloven.

“Zij staan voor de tweedeling in de stad, voor gentrificatie”, zegt Kooyman. “En ze halen andere stedelingen, bijvoorbeeld Amsterdammers, in. Dat inhalen is eigenlijk een metafoor. Maar vervolgens zagen hun stadsgenoten dat VanMoof-bezitters ze ook op het fietspad inhaalden. Ze roepen daardoor ook veel irritatie op.”

Stoere stedeling

Op de steeds drukker wordende fietspaden zijn er meer tweewielers die iets laten doorschemeren over hun eigenaren. Neem de fatbikes, de e-bikes met dikke banden en een scooterachtig uiterlijk. Melle van Hoolwerff, bedenker van de fatbike Phatfour, noemt zijn product ‘de SUV onder de tweewielers’. Een e-bike voor de ‘stoere stedeling’, schrijft Phatfour ook in de eigen marketingstrategie. Kooyman omschrijft het eerder als de e-bike voor de nouveau riche. “VanMoof-eigenaren willen er niet dood op gevonden worden”, lacht hij.

De fiets was voor sommigen altijd al een statussymbool, zegt schrijver Erwin Wijman. Maar met de opkomst van de duurdere e-bike – inmiddels kost de gemiddelde fiets ruim 1700 euro – wordt het steeds belangrijker welk merk je kiest, ziet hij. In 2011 schreef hij het boek Wat je rijdt ben je zelf. Je auto, maar ook je fiets, zegt Wijman, is veel meer een deel van ons dan we willen toegeven. “Welke auto of fiets je hebt, hangt heel erg af van je directe omgeving. Je ouders, je vrienden, je kinderen. Eigenlijk kiest je omgeving voor je.”

Zo laat een goed verdienende consultant of makelaar graag zien dat hij op een VanMoof rijdt. Ook om serieus genomen te kunnen worden door zijn klanten, zegt Wijman. VanMoofers willen graag “patsen en poenen” met hun geld omdat dat gebruikelijk is binnen hun sociale kringen. De eigenaar van de Johnny Loco of de Veloretti vertelt juist een verhaal, zegt de schrijver. Hij houdt van zijn stad, maar is ook duurzaam bezig, want de auto staat thuis. Eigenaren van de Batavus, Sparta of Gazelle, vaker te zien in bijvoorbeeld Deventer of Alkmaar, zeggen met hun fiets degelijk te zijn, goede keuzes te maken.

Oud barrel

Zelfs de eigenaar van een oud barrel die koppig vasthoudt aan zijn ‘analoge’ fiets neemt bewust een bepaalde sociale positie in, zegt Wijman. “In bepaalde kringen kun je niet aankomen met een dure auto of fiets.” Bijvoorbeeld onder de culturele elite, waar schrijvers en journalisten toe behoren. “Sommigen verontschuldigen zich voor het hebben van een auto met: ’Die roestige bak is nog van mijn vader geweest’.”

Zorgen de nieuwe hippe fietsmerken voor een totaal andere fietsmarkt? Bij woordvoerder Paul de Waal van brancheorganisatie Bovag klinkt een harde ontkenning. Veel vaker bedienen ze een nichemarkt, ziet hij. De fiets als uiting van wie je bent is ook iets van alle tijden, zegt hij. De Waal herinnert zich uit zijn eigen jeugd nog de choppers van de jaren zeventig en tachtig. Zo populair dat de fiets ook in de film E.T. te zien was.

Wel ziet Bovag dat de fietsmarkt met de komst van de e-bike drastisch veranderd is. Was de omafiets een kleine vijftien jaar terug nog het meest verkochte model, inmiddels is 57 procent van alle verkochte fietsen een e-bike, blijkt uit onderzoek van Gfk in opdracht van Bovag. Van de totale omzet was zelfs 80 procent toe te schrijven aan de verkoop van e-bikes. Opvallend: de komst van de e-bike maakt dat fietsland Nederland alleen maar vaker op de fiets stapt. Zeker 19 procent van de Nederlanders verwacht de komende jaren meer te gaan fietsen, ontdekte KPMG in opdracht van Bovag.

