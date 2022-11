Fiet fieuw! Gemeenten snakken naar sisverbod

Meerdere gemeenten hebben de afgelopen jaren het heft in eigen handen genomen door een verbod op straatintimidatie in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. Daders konden boetes of een celstraf verwachten. Het werd geen succes. In Rotterdam kreeg een man in 2018 een geldboete van honderd euro voorwaardelijk, omdat hij vrouwen op straat lastigviel met seksueel getinte opmerkingen. Hij ging naast ze zitten en maakte kus- en handgebaren.

Een jaar later sprak het Haagse Gerechtshof de verdachte vrij. Het gemeentelijke ‘sisverbod’ was volgens het hof in strijd met de vrijheid van meningsuiting en daardoor juridisch onhoudbaar. “Op het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting kan alleen door de Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk een beperking worden aangebracht”, luidde het oordeel.

Dit mag tekenend heten voor de wijze waarop wethouders worstelen met de aanpak van straatintimidatie. Ze kunnen het niet zonder hulp uit Den Haag. Die hulp komt nu dichterbij. Minister Dilan Yeşilgöz van justitie en veiligheid wil dat mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie binnenkort wel gestraft kunnen worden.

Yeşilgöz stuurde afgelopen maand een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om seksuele intimidatie in het openbaar vanaf 2024 strafbaar te stellen. Het voorstel maakt deel uit van een bredere wet waarin de minister ook online seksuele intimidatie wil aanpakken en de delicten aanranding en verkrachting wil verbreden, zodat er bij al deze zaken eerder sprake is van een strafbaar feit.

Verouderd

Yeşilgöz meent dat de huidige wetgeving ‘is verouderd’ en ‘tekortschiet’, omdat er niets over straatintimidatie in staat. “Daarom is het nodig die wetgeving fundamenteel te herzien en dat is precies wat dit wetsvoorstel doet.” De minister hoopt slachtoffers zo beter te kunnen beschermen.

De Rotterdamse wethouder Karremans vindt dat de overheid meer haast moet maken. “2024 duurt wel heel lang als je bedenkt dat de gemeente Rotterdam sinds 2017 al probeert straatintimidatie strafbaar te krijgen”, zei hij begin september tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Niet dat er in de tussentijd in politiek Den Haag geen aandacht was voor straatintimidatie. Toenmalig Kamerleden Lodewijk Asscher (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) maakten zich in 2018 ook al zorgen. Zij zagen het gat in de wet en dienden daarom een initiatiefwetsvoorstel in om seksuele intimidatie in de openbare ruimte strafbaar te stellen.

PvdA en CDA besloten hun plan in de ijskast te zetten, nadat het kabinet-Rutte III had beloofd met een eigen wetsvoorstel te komen. Na enige vertraging ligt dat wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer ter beoordeling. Als de wet er komt, kunnen rechters voortaan daders van straatintimidatie een gevangenisstraf van maximaal drie maanden opleggen.

Gedragsverandering

Is straffen de oplossing? Criminoloog Tamar Fischer van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gespecialiseerd in straatintimidatie, heeft daar haar twijfels over. “Gedragsverandering is wat je uiteindelijk wilt bereiken.” Dreigen met een celstraf van drie maanden schrikt de meeste daders volgens haar niet af. “Daar is meer voor nodig.”

Daarnaast is Fischer bang dat de politie en justitie niet voldoende personeel hebben om op te treden. Daardoor dreigt volgens haar het gevaar van symboolpolitiek. Ook de Rotterdamse wethouder uitte tijdens het gesprek met de Tweede Kamer zijn vrees dat een landelijk verbod ‘puur symbolisch’ is als er niet voldoende gehandhaafd kan worden.

Dezelfde zorgen had de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. ‘De politie en het openbaar ministerie moeten voldoende menskracht hebben om deze misdrijven op te sporen en te vervolgen. Die capaciteit ontbreekt op dit moment’, schrijft de Raad van State.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie en veiligheid zegt dat het ‘niet de bedoeling is’ dat het een symboolwet wordt. Volgens de woordvoerder doet de politie er alles aan om genoeg personeel te vinden en leidt de politie in overleg met gemeenten boa’s op die kunnen optreden. De woordvoerder benadrukt dat de rechter kan beslissen om ‘bijzondere voorwaarden’ te stellen bij het opleggen van een straf, zoals het volgen van een gedragscursus of -training om herhaling te voorkomen.

Criminoloog Fischer is kritisch op het wetsvoorstel, maar ziet ook een voordeel. Een landelijk verbod stelt volgens haar een norm. “Op het moment dat er duidelijk in de wet staat welk gedrag we niet accepteren, gaan omstanders er bewuster op letten. Ze zien het eerder als problematisch”, zegt de criminoloog. Maar Fischer benadrukt dat de oplossing in de eerste plaats in preventie en bewustwording gezocht moet worden. “Het is een cultureel fenomeen dat door de hele samenleving zit. We hebben het altijd genormaliseerd en ervan weggekeken.”

Vanuit de Tweede Kamer klinkt ook de roep om meer energie te steken in bewustwording. VVD-Kamerlid Hatte van der Woude vindt dat weinig mensen zich druk maken over straatintimidatie. “Het probleem is dat een grote groep, zoals mannen, oudere vrouwen en inwoners van kleine steden of dorpen, er geen last van heeft en daarom geneigd is straatintimidatie te bagatelliseren”, zegt ze. “Maar het gaat niet om een keertje. Voor veel jonge vrouwen, in met name grote steden, is dit dagelijkse kost.”

Van der Woude vindt dat straatintimidatie landelijk moet worden aangepakt. “Je kunt in je eigen gemeente gaan zitten pielen, maar je ziet dat dit een landelijk probleem is”, zegt ze. “Dan kun je het als gemeente vanuit passie en motivatie proberen op te lossen, maar we hebben nu een grote subcultuur waarin dit gedrag normaal is. Dat kún je niet per gemeente oplossen.”

Profielonderzoek

Naast een verbod is er volgens Van der Woude ook onderzoek nodig naar daders. De VVD’er pleit voor profielonderzoek. “Waarom gaan mannen tot zulk gedrag over? Dat het mannen zijn, durven we wel te stellen. Maar eigenlijk zijn alle andere labels taboe”, zegt ze. “Ik denk dat het heel belangrijk is om te benoemen bij wie dit gedrag vandaan komt en waar het gebeurt, anders kun je het probleem niet oplossen”, vervolgt Van der Woude. “Die vraag helemaal niet beantwoorden, wat nu gebeurt, vind ik niet oké. Daar is het probleem te ernstig voor.”

Volgens Van der Woude suggereren onderzoeken van gemeenten dat de ene bevolkingsgroep zich vaker schuldig maakt aan straatintimidatie dan de andere. “Personen met Marokkaanse afkomst lijken bijvoorbeeld oververtegenwoordigd en dat stigma is er ook. Maar klopt dat wel? En zo ja, hoe komt dat?”, zegt ze. “Als je het probleem echt op wilt lossen, moet je alles onderzoeken. Dan kun je ook eventuele stigma’s wegnemen.”

Die informatie moet als basis dienen om maatregelen te treffen om straatintimidatie gerichter te voorkomen. “Ik kan me voorstellen dat je gaat kijken naar voorlichting op scholen en aan ouders, maar ook naar praktische zaken als straatverlichting.”

Ook gemeenten willen dat Den Haag meer bemoeienis toont en komen met eigen voorstellen. Lieke Gaminde, beleidsmedewerker inclusie bij de gemeente Tilburg, zei tijdens het rondetafelgesprek dat gemeenten behoefte hebben aan een landelijke voorlichtingscampagne en vooral één meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen wanneer ze op straat seksueel geïntimideerd zijn. Die meldingen kunnen gemeenten gebruiken om plekken veiliger te maken of om daar vaker te surveilleren.

“In Tilburg is er een campagne, in Nijmegen is er geen, Rotterdam heeft weer een andere campagne”, zei Gaminde. “Het is heel fijn dat slachtoffers in Tilburg een melding kunnen maken, maar dertig kilometer verderop kan het niet.” Preventie en strafbaarstelling versterken en beïnvloeden elkaar, volgens haar. “Beide zijn echt nodig”, zegt ze.

Ook Kamerlid Van der Woude denkt dat een verbod en voorlichting elkaar versterken. Zij is blij dat er een wetsvoorstel ligt, maar ze denkt ook dat dit niet voldoende is om het probleem op te lossen. “Een wet alleen kan dat niet doen, zeker niet gedrag veranderen”, onderstreept ze. “Maar een wet is er ook voor vergelding. Het is bijna not done geworden om dat te zeggen, maar het is wel degelijk een doel van strafrecht om het gevoel van rechtvaardigheid overeind te houden in een land.”

Van der Woude vindt, net zoals criminoloog Fischer, dat de wet een norm stelt. “Op het moment dat een vrouw alleen in het donker over straat loopt en iemand erachteraan loopt en ‘hoer’ roept en je vervolgens zegt dat dat vrijheid van meningsuiting is, dan vind ik dat je een heel raar signaal afgeeft.”

Geen harde cijfers Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in 2021 voor het eerst een landelijk onderzoek naar straatintimidatie onder jongeren (12-25 jaar) gedaan. Twee derde van de jonge vrouwen zegt in dat jaar wel eens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen en soms zelfs achternagelopen. Er is weinig zicht op hoe straatintimidatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Er is jarenlang geen aandacht besteed aan straatintimidatie en daardoor zijn er geen harde cijfers. Daarnaast maken ook lang niet alle slachtoffers er melding van.

Lees ook:

Hoe mannen kunnen voorkomen dat vrouwen zich onveilig voelen op straat

Na de moord op de Britse Sarah Everard delen vrouwen overal ter wereld tips om veilig thuis te komen. Maar ook mannen roeren zich. Wat kunnen zij doen om te zorgen dat vrouwen zich veilig voelen op straat?