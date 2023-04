Feyenoordsjaal was eigenlijk voor Willem-Alexander bedoeld

Rotterdam heeft een onuitwisbare indruk gemaakt, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb enkele uren nadat zijn stad het koningspaar en familie had uitgezwaaid. "De koning heeft afscheid genomen met een stevige dubbele handdruk, hij was heel blij", aldus Aboutaleb.

Er was in het programma ruimte voor een aantal serieuze gesprekken over het slavernijverleden en met slachtoffers van de toeslagenaffaire. "We wilden, naast sport en spel, laten zien dat Rotterdam een internationale stad is met 175 nationaliteiten waar heel veel aan de hand is en belangrijke vraagstukken spelen." Koning Willem-Alexander en koningin Máxima luisterden "met veel aandacht" naar de gesprekken over deze twee kwesties.

Het koninklijk bezoek was naar eigen zeggen een van de hoogtepunten die de burgemeester in zijn loopbaan in Rotterdam heeft mogen beleven. "Elke dag is voor mij als burgemeester een mooie dag." Andere hoogtepunten waren voor hem de start van de Tour de France in 2010 en het kampioenschap van Feyenoord in 2017. "En ongetwijfeld op 15 mei nog een kampioenschap" aldus Aboutaleb.

Op het gebied van de openbare orde en de organisatie is Koningsdag in Rotterdam volgens de burgemeester zo goed als vlekkeloos verlopen. "Er is nauwelijks een onvertogen woord gevallen. Het programma liep wat uit en er zijn een paar mensen aangehouden vanwege openbare dronkenschap, maar dat laatste had niks met het koninklijk bezoek te maken." (ANP)