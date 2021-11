Feyenoord is terug bij af nu er een streep gaat door het nieuwe stadion

Komt ’ie er nu wel of niet? Die vraag hield supporters van Feyenoord, 113 jaar geleden opgericht, de laatste jaren volop bezig. Zoveel zelfs, dat het de aanhang verdeelde. Het antwoord op deze vraag kwam woensdag, na dagen vol geruchten, dan eindelijk van de club zelf: nee, een nieuw Feyenoord-stadion komt er voorlopig niet.

Door de in november 2019 vastgestelde plannen voor de bouw van een nieuw stadion zet Feyenoord nu een streep. ‘Recente ontwikkelingen in de bouwsector nopen Feyenoord Rotterdam om de jarenlange inspanningen om het beoogde Nieuwe Stadion te realiseren te heroverwegen’, meldde de club woensdagmiddag op de eigen site. ‘Het lopende stadionproject met de beoogde bouwcombinatie valt stil.’

Of Feyenoord goed deed aan het ambitieuze Feyenoord City-plan werd door tegenstanders de afgelopen jaren betwist. Feyenoord City moest meer worden dan een nieuw stadion met 63.000 zitplaatsen alleen. In de plannen – privaat ontwikkeld, met steun van de gemeente – werden ook 3700 woningen ingetekend, net als horeca, winkels en een nieuw treinstation.

Gestegen prijzen van grondstoffen

Bij de plannen hoorde een uitgebreid sociaal-economisch programma voor de omgeving van het stadion. De ontwikkeling van het plan moest maximaal 441 miljoen euro kosten.

Maar bouwer Bam kreeg dit najaar opeens te maken met sterk gestegen prijzen van grondstoffen. De genoemde grens van 441 miljoen euro bleek niet haalbaar. De gemeenteraad stelde eerder al 31 december 2021 als harde deadline voor een definitief besluit van Feyenoord. Feyenoord hakt echter de knoop al door: het huidige Feyenoord City-plan is niet haalbaar. Feyenoord wil zich ‘tot de zomer van 2022' beraden op alle stadionplannen, blijkt uit de verklaring.

Donderdag wordt er een persconferentie gegeven om dat besluit toe te lichten, terwijl de Rotterdamse gemeenteraad ook over Feyenoord City debatteert. Zelfs alternatieven als renovatie van de Kuip liggen opeens weer op tafel. ‘Feyenoord zal de nu ontstane situatie gebruiken om alle aspecten van het Stadionproject aan een grondige analyse te onderwerpen’, meldt de club. ‘Daarbij zullen naast de ontwikkelingen op de bouw- en grondstoffenmarkten ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, alsmede mogelijke alternatieven voor Het Nieuwe Stadion mede (her)onderzocht worden.’

Bedreigingen

Feyenoord City heeft de aanhang de laatste jaren verdeeld. Meerdere voorstanders en betrokkenen van het project zeggen te zijn bedreigd. Algemeen directeur Koevermans stapte eind vorige maand op, volgens de club vanwege bedreigingen aan zijn adres.

Wie de nieuwe directeur van Feyenoord wordt, de derde in vijf jaar tijd, moet nog bekend worden gemaakt. Toen zaterdagavond de regionale omroep Rijnmond als eerste berichtte dat de stekker uit het plan zou zijn getrokken, gingen honderden fans naar de Kuip om dat te vieren.

Het stopzetten van de ontwikkeling van Feyenoord City is overigens geen oplossing voor de financiële problemen van de club. Geld is er aan de Maas nauwelijks: Feyenoord heeft een eigen vermogen van minder dan twee miljoen euro. Vorig jaar leed Feyenoord bijna zeventien miljoen euro verlies.

Overstromende toiletten

Voor Feyenoord-supporters als Mark Boninsegna, in Rotterdam ook wel bekend als ‘de Feyenoord-dichter’, voelde de discussie over de komst van een nieuw stadion jarenlang als een gebed zonder einde. “De meeste supporters die ik sprak waren tegen de komst van een nieuw stadion”, zegt hij.

Zelf was Boninsegna ook geen voorstander van Feyenoord City. Dat het in de verouderde Kuip volgens sommige fans behelpen is – de toiletten stromen vaak over, de stoelen zitten krap en de kroketten zijn notoir koud – legt hij naast zich neer. “Daar is De Kuip te mooi voor. Iedere voetballer wil er spelen! Dat zeggen ze allemaal.” Maar ook Boninsegna merkte dat het plan de meningen verdeelde. “Mijn broer, die er ook altijd bij is, was juist vóór het nieuwe stadion. Hij zei steeds: ‘je moet toch verder, Mark’. Maar ik twijfelde of Feyenoord City goed was voor Feyenoord. Dit was toch een veel te duur plan.”

De Rotterdamse gemeenteraad, die door lijkt te willen pakken met de herontwikkeling van dit stadsdeel, debatteert donderdag over Feyenoord City. Dat is niet voor het eerst en vermoedelijk niet voor het laatst, gezien de kosten die er al zijn gemaakt in de nu gestopte ontwikkelingsfase. Geen woorden maar daden, zoals het clublied van Feyenoord voorschrijft? Daar is tot de zomer van 2022 in ieder geval geen sprake meer van. “We vallen wat dat betreft als Rotterdammers wel door de mand,” zegt Boninsegna. “Iets wat we altijd Amsterdam verwijten, dat er meer gepraat wordt dan gedaan, doen we nu zelf. Er is niet doorgepakt.”

