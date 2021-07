Festivalorganisatoren hekelen ‘zwabberbeleid’ overheid: ‘Straks staat hier een spookstad voor niets’

Onbezette podia. Ongebruikt sanitair. Maar vooral: een gigantische spookstad ter grootte van Amersfoort in de Flevolandse polder. Dat is wat festivalorganisator Mojo vreest, als het kabinet op 13 augustus een besluit neemt over het doorgaan van festivals eind deze zomer. Het bedrijf organiseert Lowlands en Down the Rabbit Hole, voor in totaal zo’n 60.000 gasten en bouwt vooralsnog door aan het terrein. “Als we dat niet doen, en straks blijkt dat de festivals mogen doorgaan, dan zijn we veel te laat”, verzucht woordvoerder Marjanne Manders. “De overheid weigert duidelijkheid te verschaffen.”

Meer festivalorganisatoren hekelen het ‘zwabberbeleid’ van de overheid, zoals Joop Soree van Event Warehouse het noemt. Vrijdagavond besloot het kabinet het testen-voor-toegangsysteem tot ten minste 13 augustus in de ban te doen, nadat de heropening van kroegen en cafés bleek te hebben geleid tot een snelle groei van besmettingen. Maandag spant organisator ID&T daarom een kort geding aan tegen de overheid. Hun Mysteryland staat van 27 tot 29 augustus op de planning.

Strenge entreecontroles en paginadikke draaiboeken

Meer duidelijkheid is snel nodig, vindt ID&T. De eis: óf het laten doorgaan van festivals na 13 augustus, óf het volledig betalen van de gemaakte kosten van het festival. Nu vergoedt het garantiefonds van de overheid nog tachtig procent van de gemaakte kosten. “Maar deze zomer organiseren wij tien festivals”, vertelt Jasper Coenen van Elevation Events, dat onder meer muziekfestival Soenda organiseert. Vrijdag vielen meerdere van zijn festivals, zoals De Leuke in Utrecht, al in het water. “Als wij steeds twintig procent zelf moeten betalen, omdat we pas heel kort van tevoren weten dat het niet doorgaat, is dat voor ons een gigantisch bedrag.”

Volgens Coenen moet er een verschil worden gemaakt tussen evenementen en de clubs en cafés, aangezien de Fieldlab-resultaten voor clubs en cafés nog niet bekend zijn. “In de stad kwamen bovendien veel mensen bijeen in een ongecontroleerde omgeving, terwijl de entreecontroles bij festivals juist erg streng zijn. “En ‘dansen met Janssen’ bood de mogelijkheid om direct na een prik onbeschermd te kroeg in te duiken”, vervolgt hij. “Als festivalorganisatoren hebben we juist paginadikke draaiboeken om zulke coronabesmettingen te voorkomen.”

“Zo’n strenge controle kun je niet verwachten van horecauitbaters”, zegt ook Joop Soree, die onder meer het Spoorpark Live festival in Tilburg organiseert. Dat staat op 14 en 15 augustus gepland, één dag na de mogelijke heropening. Of hij dat door zal laten gaan? “Ik heb geen idee. Om met zo'n begroting aan de slag te gaan, met Krezip en Danny Vera, daar heb ik ontzettend veel moeite mee.” Het Solar Weekend, dat eind juli zou plaatsvinden, gaat al definitief niet meer door.

Fieldlabs

Want een festival veilig laten plaatsvinden, dat kan, vinden de organisatoren unaniem. Daarbij wijzen ze naar de Fieldlab-evenementen eerder dit jaar. Tijdens die evenementen concludeerden onderzoekers dat de festivalbranche veilig open kan. Maar er zitten enkele grote verschillen tussen de Fieldlabs toen en nu: zo was de extreem besmettelijke deltavariant destijds nog niet dominant. Ook bezochten feestgangers de Fieldlabs vaak met z’n tweeën, terwijl een festival een ontmoetingsplaats is voor veel grotere bubbels.

Toch vertrouwt Manders erop dat de Fieldlabs aantonen dat zowel Lowlands als Down the Rabbit Hole veilig kunnen doorgaan. “Tijdens de Fieldlabs was het coronarisico zeer ernstig en de druk op de zorg nog veel hoger dan nu”, zegt ze. “Bovendien eisen we een testbewijs van 24 uur oud, in plaats van de 48 uur die bij testen voor toegang gold. We kunnen veilig open.”

Intussen bouwt Mojo gestaag verder aan de kleine stad in de polder. “We hebben afspraken met artiesten, met leveranciers, podia, en sanitair. Er zijn zo’n 17.000 mensen betrokken bij het bouwen van het terrein. Dat kun je niet in een weekje in elkaar zetten. Het lijkt alsof het kabinet dat niet begrijpt.”

Dorpsfeesten krijgen geen vergoeding Niet alle festivals maken deel uit van het garantiefonds, dat 80 procent van gemaakte kosten vergoedt bij annulering. Voor kleinere festivals en dorpsfeesten geldt die regeling niet. Vier burgemeesters beklaagden zich maandag over die regeling, omdat ook kleinere feesten hoge kosten maken. Ook het Dijkfeest in de Noordoostpolder, dat aankomend weekend zou plaatsvinden, krijgt niets vergoed. “Dat is knap lastig, ja”, zegt penningmeester Luc Plomp. Hoe hij de kosten gaat dekken, weet hij nog niet. “We aarzelen of we sponsors zullen vragen om een vergoeding, maar dat voelt gek, aangezien er geen feest meer is om te sponsoren. We hopen dat veel mensen hun kaartje zullen doneren en dat de gemeente nog wat bijdraagt. We zijn allemaal vrijwilligers, dit kunnen we niet uit eigen zak betalen.”

