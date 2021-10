Felle kritiek op rabbijn die oorlogsvergelijking maakt in discussie ongevaccineerden

Columnist en rabbijn Tamarah Benima waarschuwde in haar Rede van Fryslân onder meer Hugo de Jonge die ongevaccineerden wegzet als gevaar voor de volksgezondheid. Ook waarschuwde ze voor ‘dwingelandij’ en ‘een totalitaire samenleving’.

Benima zorgt vaker voor reuring en dynamiek. “Dat weet je als je haar columns kent. Het is een goede zaak dat ze ons Friezen een spiegel voorhoudt. Dat is ook de bedoeling van de Rede van Fryslân: het vrije woord bevorderen”, reageert de Friese commissaris van de Koning Arno Brok (VVD) op de ophef die ontstond na de rede die de liberale rabbijn donderdag uitsprak in de Friese statenzaal.

Totalitair denken

Wetenschappers hebben zich volgens Benima de laatste anderhalf jaar laten verleiden tot totalitair denken. “Wat niet in hun narratief paste, moet het zwijgen worden opgelegd”, sprak Benima. “Maar ik weet me, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers (..) hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze de Joden als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ‘virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als een gevaar voor de volksgezondheid zoals de minister met regelmaat doet”, aldus Benima.

‘Vreselijk stuitend’ en zelfs ‘giftig’ en ‘gevaarlijk’, vindt de Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma (CDA) haar uitlatingen. “Als je het coronabeleid van nu vergelijkt met hoe de nazi’s de Joden hebben vervolgd, is dat onheus. Ik vind het bij de wilde spinnen af en pure onzin. Alles gebeurt in Nederland in een democratische context. De overheid probeert mensenlevens te redden. Daarom is het zo giftig, omdat Benima in het publieke debat verkondigt dat we op weg zijn naar een totalitair regime.” Buma vindt haar uitlatingen niet zonder risico. “Bij mensen die hier vatbaar voor zijn nuanceer je de democratie en zij beschouwen de minister dan als een halve nazi.”

Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg spreekt in De Telegraaf van ‘een misselijkmakende vergelijking’. En Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) wil Benima stevig bevragen over haar uitspraken.

Brok wilde geen matte bedoening

De Friese commissaris van de Koning Brok is ‘heel blij’ met Buma’s tegengeluid, stelt hij. “Omdat Buma het debat opzocht en er daardoor een boeiende discussie ontstond.” De commissaris wil niet ingaan op de stellingname van Benima. “Daar vind ik per definitie niks van.”

Hij nodigde haar uit voor de jaarlijkse rede, omdat de vorige ‘best wat braaf’ waren. “Wij wilden geen matte bedoening. Als Friezen zitten we weleens wat te veel in onze eigen bubbel en het is goed als iemand van buiten ons een spiegel voorhoudt. We wilden reuring. En daar heeft Benima voor gezorgd.” Brok las haar columns altijd met veel plezier in Friesch Dagblad. “Ook al ben ik het vaak niet met haar eens. Ze heeft een scherpe pen en is opiniërend heel sterk. Ze zet mensen aan tot nadenken. En dat is precies de bedoeling van de jaarlijkse Rede van Fryslân.”

