Feestvieren met je laptop: het aantal livestream-party’s groeit

Op een jacht op een Zuid-Hollands meer draait dj Martin Garrix vanavond een uur lang muziek, ter ere van bevrijdingsdag. Het publiek op zijn boot? Waarschijnlijk niet meer dan een paar technici, de kapitein en zijn manager. Maar omdat de set live wordt uitgezonden via YouTube, kan iedereen thuis toch meedansen.

Sinds het verbod op bijeenkomsten groeit het aantal feest-livestreams gestaag. Tijdens zo’n thuisfeest maakt een artiest live muziek, die mensen direct op hun laptop of tv kunnen beluisteren. Officiële cijfers zijn er niet, maar feestwebsite DJ-guide houdt een overzicht bij van elektronische feestjes in Nederland en die telde afgelopen weekend 34 livestream-feestjes. Ter vergelijking: een maand geleden waren dat er nog zeven.

Agenda zo goed als leeg

Het is een mager, maar zeer welkom alternatief voor ‘echte’ feestjes, vertelt Jeroen Woertink van het Utrechtse dj-duo Pablo Discobar. Normaal spelen de twee voor uitzinnige menigtes door het hele land, maar deze zomer is hun agenda zo goed als leeg. Dit weekend draaiden ze een liveset op een Utrechtse watertoren, zonder juichend publiek.

Ja, de setting is anders. Normaal een festivalterrein bezaaid met plastic bekertjes, nu vooral halflege tissuedozen en een grote fles desinfecterende handgel naast de draaitafel. Woertink: “Het was allemaal een beetje knullig. Maar dat hoort erbij, het is improviseren.”

Thuis 5 mei vieren: er gebeurt van alles In het gras met een drankje naar bandjes luisteren is er dit jaar niet bij: alle bevrijdingsfestivals zijn afgelast. De vrijheid zal thuis gevierd moeten worden. Internet en tv bieden uitkomst. De Ambassadeurs van de Vrijheid, waaronder Roxeanne Hazes en Snelle, reizen niet per helikopter door het land, maar laten online van zich horen. En in plaats van het traditionele 5-meiconcert maakt de NOS vanuit de foyer van het Amsterdamse theater Carré een speciale uitzending met optredens van Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut. De begeleiding is in handen van het Metropole Orkest. Je kunt ook zelf je muzikale talenten inzetten om de bevrijding te vieren. Op voorstel van cabaretière Claudia de Breij vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 Mei iedereen om vanmiddag om vijf voor vijf het nummer ‘Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder’ van Ramses Shaffy te zingen. Misschien niet het makkelijkste lied voor de amateur-musicus, maar niemand staat er alleen voor: in onder andere Zwolle, Haarlem en Groningen worden de zangers begeleid door kerkcarillons. Die zullen het lied ook op het afgesproken tijdstip ten gehore brengen.

Naast techno en house vinden ook steeds meer andere muziekgenres de weg naar het internet. Zo publiceert het Utrechtse TivoliVredenburg dagelijks een livestream met muziek die varieert van de derde symfonie van Mahler tot jazzdrummers en Braziliaanse singer-songwriters. Vandaag zijn meerdere bevrijdings-livestreams te beluisteren, van jazzmuziek tot techno.

Luisteren met een kopje koffie

Het aantal kijkers van zo’n livestream is niet te vergelijken met de groep bezoekers van een echt feestje, maar geluisterd wordt er wel. Naar de uitzending op de watertoren keken op het hoogtepunt bijna tweeduizend mensen via Facebook en YouTube. Niet iedereen feest even actief mee, vertelt dj Woertink van Pablo Discobar. “Wij draaiden op zaterdagochtend. Sommige kijkers werden net wakker en luisterden naar onze set met een kopje koffie. Anderen hielden hun ogen open met een biertje na een lange nacht feesten.”

Bij die laatste groep hoort Noortje Smeets, die in Nijmegen met zes vrienden meedanste op de muziek van het Utrechtse dj-duo. Voor de livestream bouwden ze de woonkamer om: afgeplakte ramen, aan het plafond een paar discolampen. De muziek komt uit stevige boxen, om de festivalervaring zo goed mogelijk na te bootsen.

Smeets: “Normaal gesproken gaan we naar heel wat feestjes in de zomer. Nu proberen we het op deze manier.” De ervaring in je woonkamer is niet hetzelfde als op een groot festivalterrein, vindt ze. “Maar dit is ook eens leuk om mee te maken.”

Andere muziekliefhebbers luisteren naar de livestream op de achtergrond, zoals Niels Langenkamp: “We zetten met een aantal mensen de muziek op, en skypen tussendoor met elkaar. Maar de echte festivalervaring, dat is het niet.”

Geen vervanging

Nee, een avond in een club zal de livestream niet vervangen, beaamt Ramon de Lima. De komende vier weken organiseert hij met stichting Nachtburgemeester Amsterdam tientallen livestreams in 22 clubs. De Lima: “De gezamenlijke belevenis is zo’n belangrijk deel van het nachtleven”, zegt hij stellig. “Het feit dat je met elkaar bent, in de club, en dat de rest er niet toe doet. Dat kan een computerscherm niet vervangen.”

Toch zijn er de komende tijd meer van dit soort feestjes te verwachten. “De livestreamcultuur professionaliseert zich. Iedereen komt er nu achter dat deze lockdown nog lang gaat duren”, vertelt De Lima. “Het wordt gaandeweg serieuzer, zo worden we ook serieus genomen. De clubcultuur is altijd ontstaan uit creatieve do-it-yourself-projecten. Dat zal met livestreams niet anders zijn.”

