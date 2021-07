Feestvakantie naar ‘Albu’ toch maar afgeblazen: ‘Je weet zeker dat je terugkomt met corona’

Als ze vandaag waren aangekomen in Albufeira, dan hadden er zeker 150 Bussumse vijfdeklassers rondgelopen in de Portugese badplaats en dat was natuurlijk een groot feest geweest. De avondklok die er sinds enkele weken om 11 uur ingaat mocht de pret niet drukken. Sinds woensdag echter bekend werd dat de regio Algarve verkleurt van code geel naar oranje, stortte het vakantieplan van de tieners als een kaartenhuis in elkaar. Want code oranje, dat betekent dat je je bij terugkeer naar Nederland moet laten testen. “En dan is het de vraag of je nog terug komt”, zegt de 17-jarige Willemijn, “want je moet er eigenlijk gewoon van uitgaan dat je in Albu corona oploopt.”

Haar vriendin Indy werd woensdagochtend door haar vader wakker gemaakt: “‘Je moet je even je app checken’, zei hij. Er is van alles gaande over Albu.’” Indy zou met 12 vriendinnen donderdag op het vliegtuig stappen, maar de bezorgde appjes en twijfels over de reis buitelden nu ineens over elkaar heen. Indy en Willemijn hadden bij eindexamenklassers die al eerder gingen gezien hoe ze uit Portugal terugkeerden: allemaal met corona. “Ze zitten nu in quarantaine, waardoor de rest van hun vakantie in het water valt", zegt Willemijn. “Dat risico wilde ik niet nemen.”

Dan maar Zuid-Frankrijk

Ook in de zevenkoppige vriendengroep van Jelle (17) uit Bussum, haakte woensdag de ene na de andere vriend af. Jelle had gewoon naar Albufeira willen gaan, hij betaalde het ticket en het huurhuis helemaal uit eigen zak, maar wat moet je als je de enige bent? “We hebben vanochtend meteen een zoom-calletje gepland, en we hadden veel geluk: we mogen in het huis van de ouders van een vriend in Zuid-Frankrijk. Daarom hoeven we nu niet zoveel extra kosten maken. We stappen toch vanmiddag nog op het vliegtuig”, klinkt het opgetogen.

Jelle en Indy verwachten dat ze het grootste deel van hun huur wel terugkrijgen, voor de tickets ter waarde van ongeveer 150 euro hopen de jongeren vouchers te krijgen. “Met het geld van de huur betaal ik nu mijn tickets naar Nice weer”, zegt Jelle.

Willemijn kiest ervoor om thuis te blijven, maar Indy heeft – wederom na verwoed appverkeer – haar vriendinnengroep van twaalf in twee helften uiteen zien vallen: zij gaat met zes vrienden naar het Griekse eiland Kos, de anderen wilden liever naar het Kroatische Split. Ook op Kos verwacht Indy toch ‘tenminste’ wel weer dertig bekenden uit Bussum en omgeving aan te treffen. “Laten we hopen dat het daar code geel blijft. Ik waag het erop.”

