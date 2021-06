Feestend door Europa: is het Janssenvaccin dan veilig genoeg?

Hij deed bijna zelf een klein dansje. Het Janssen-vaccin zou ‘ideaal’ zijn voor de zomer, zei coronaminister Hugo de Jonge (CDA) deze week. “Dansen met Janssen”, grinnikte hij voor de camera's, want dit vaccin behelst slechts één prik in plaats van de twee van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Een uitkomst voor jongeren die komende weken graag willen feesten, want die kunnen ongeveer nu een afspraak maken voor hun eerste prik en zouden dus pas in augustus aan de beurt zijn voor de tweede.

Inderdaad blijken het vooral jongeren te zijn die een Janssen-vaccin willen. Dus gaan deze zomer duizenden tieners en twintigers daarmee in de arm naar festivals en op reis. De kans is groot dat zij daar, in de enthousiast aangekondigde liefdeszomer in intiem contact zullen komen met de overal oprukkende deltavariant van het coronavirus. Die is in ieder geval besmettelijker dan de variant die nu in Nederland dominant is.

Een groep superverspreiders

Een potentiële groep van superverspreiders dus, die zich gaat bewegen door Europa en festivalvierend Nederland. Dat lijkt inderdaad wat zorgen te baren: het RIVM riep jongeren die in Spanje of Portugal zijn geweest, al op om zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben.

De vraag is of het Janssen-vaccin voldoende bescherming biedt tegen de nieuwe variant. Het korte antwoord op die vraag: we weten het nog niet. Fabrikant Janssen is bezig met een onderzoek, laat een woordvoerder weten. De resultaten worden ergens in de komende weken verwacht.

Twee prikken

Dat we hierover nog weinig weten, is logisch, zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede (Rijksuniversiteit Groningen). “De deltavariant is vrij nieuw en in de gebieden waar die nu veel voorkomt, is het vaccin van Janssen niet gebruikt.” Uit onderzoek in India en het Verenigd Koninkrijk is wel duidelijk dat twee prikken van AstraZeneca of Pfizer vrij goed beschermen tegen de deltavariant. Eén prik geeft echter maar matige bescherming.

Dat er vooralsnog weinig bekend is over hoe het Janssenvaccin reageert op de deltavariant, leidt her en der tot de oproep om iedereen dan maar in te enten met Pfizer en Moderna. Zo deed een voormalig bestuurder van de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA vorige week een oproep ‘het juiste gereedschap te gebruiken’. Volgens hem bieden Pfizer en Moderna de beste bescherming tegen de deltavariant. Ook ic-arts Diederik Gommers speculeerde daar eerder over.

Te vroeg voor conclusies

Maar het is echt te vroeg om conclusies te trekken, benadrukt Huckriede. “Of de prik van Janssen minder goed is wat betreft bescherming tegen de deltavariant, dat weten we domweg niet”, zegt de hoogleraar. “Alleen daarom zou ik er al voor pleiten om voorzichtig te zijn.” Ze benadrukt dat het belangrijk is dat mensen die terugkomen van vakantie zich laten testen, ook als ze geen klachten hebben. “Van jongeren die terugkwamen van eindexamenreisjes, hebben we geleerd dat besmettingen snel kunnen optreden en zich snel kunnen verspreiden.”

Met enige aarzeling zou ze jongeren aansporen toch voor de twee prikken te gaan van Moderna of Pfizer. “Dat zijn gewoon oersterke vaccins. Al snap ik ook wel dat ze ernaar uitkijken om eindelijk weer los te kunnen gaan.”

