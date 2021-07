Familie omgekomen fietser wil heropening zaak vanwege roekeloze trucker

De nabestaanden van een 79-jarige vrouw uit Hellevoetsluis die vorig jaar juli door een vrachtwagenchauffeur werd doodgereden, willen dat het onderzoek van justitie naar de zaak wordt heropend. Dat heeft advocaat Frank van Ardenne gezegd. De echtgenoot van de omgekomen vrouw heeft Van Ardenne in de arm genomen.

De vrachtwagenchauffeur is een 45-jarige inwoner van het Zuid-Hollandse Melissant. Hij zit in voorarrest op verdenking van doodslag op een 47-jarige motoragent. De trucker reed de motoragent op 7 juli aan op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de agent aan zijn verwondingen overleed. De vrachtwagenchauffeur reed door na de aanrijding. In 2015 was de trucker ook al betrokken bij een ongeval, waardoor een andere politieagent een arm verloor.

Van Ardenne legt uit dat dat het Openbaar Ministerie in de zaak van de omgekomen vrouw niet tot vervolging van de vrachtwagenchauffeur was overgegaan vanwege onvoldoende bewijs voor strafbare feiten. De advocaat bekijkt nu welke mogelijkheden er zijn om die zaak heropend te krijgen. “Er zou voor de drie ongevallen gekeken kunnen worden of er op essentiële punten overeenkomsten waren”, aldus Van Ardenne.

Niet meer controleren

De politie werkt aan een evaluatie die moet uitwijzen of zij bij deze zaak de juiste weg heeft bewandeld. Een collega van de omgekomen politieman zei half juli in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen dat motoragenten de instructie hadden gekregen de vrachtwagenchauffeur niet meer te controleren. De politiechef van de eenheid Rotterdam heeft dit bevestigd.

“Iedereen mag, moet gecontroleerd kunnen worden als de situatie daar om vraagt. In dit geval was er in 2019 sprake van oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie”, zegt deze Westerbeke. “Verscheidene collega’s maakten zich zorgen over zijn gedrag. Toen heeft de leiding van Team Verkeer de collega’s geadviseerd de controles van deze man niet meer per motor te doen, maar per auto. Dat werd als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega’s, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent.”

Ook bevestigt de Rotterdamse politiechef mediaberichten dat politieagenten is gevraagd niet over de inhoud van de zaak van de vrachtwagenchauffeur te praten. “Er is een groot onderzoeksteam in de eenheid Zeeland West Brabant aan de slag, dat keihard werkt om de onderste steen boven te krijgen. Zij moeten dat onderzoek zonder afleiding kunnen doen, en het Openbaar Ministerie moet die zaak zo stevig mogelijk naar de rechter kunnen brengen”, legt Westerbeke uit. “Het laatste wat we willen is dat het onderzoek belemmerd wordt door uitspraken in de media, of dat we de strafzaak schaden.”

Zijn rijbewijs mocht hij houden

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ontving meerdere alarmsignalen over de vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van doodslag nadat hij op 7 juli een 47-jarige motoragent aanreed. Ondanks deze waarschuwingen, waaruit zou blijken dat de chauffeur psychisch ongeschikt was om te rijden, mocht hij zijn rijbewijs houden, meldt het AD op basis van een eigen reconstructie. Het CBR bevestigt dat het intern onderzoek deed, maar wil daarover verder niets kwijt.

