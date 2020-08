Faillissementen afvalbedrijven kostten samenleving miljoenen

Afvalbedrijven die failliet gaan vormen een fikse kostenpost voor de samenleving. De afgelopen vijf jaar waren lokale overheden en instanties als de Belastingdienst enkele tientallen miljoenen euro’s kwijt door achterblijvende schulden en opruim- en schoonmaakkosten na faillissementen bij afvalbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van Platform Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer, ‘EenVandaag’ en De Limburger.

Sinds 2015 gingen tenminste 22 afvalbedrijven failliet. Hiervan lieten veertien bedrijven een kostenpost achter. Gemeenten en provincies waren 15,9 miljoen euro kwijt, de Belastingdienst en het UWV bleven achter met een strop van ten minste 4,3 miljoen euro.

Opruimkosten

Vooral in Limburg deed een bankroet van vier afvalbedrijven pijn. Totale kosten: 9,7 miljoen euro. Meest in het oog springt het faillissement van het bedrijf BAG uit het Zuid-Limburgse Stein in 2018. BAG verwerkte vervuilde grond tot funderingsmateriaal. De gemeente en provincie draaiden op voor het opruimen van bergen onverwerkte vervuilde grond met een kostprijs van 5,5 miljoen euro.

De uitgaven vallen naar alle waarschijnlijkheid hoger uit, aangezien er nog voor miljoenen euro’s aan dwangsommen openstaan. Ook zijn enkele onderzochte faillissementen nog niet afgerond en brengen die mogelijk extra kosten met zich mee. Zo worden de opruimkosten van het failliete afvalrecyclingbedrijf Rutgers Milieu in Doetinchem vooralsnog geschat op 150 duizend euro tot een miljoen. In Groningen vreest de provincie de kosten van het faillissement van Schipper Recycling, naar schatting ‘ettelijke miljoenen’. Die probeert de provincie eerst te verhalen op de verhuurder van het terrein.

Onverzekerde afvalbedrijven

Verzekeraars hebben de sector inmiddels opgegeven, onder meer vanwege de grote brandrisico’s bij deze bedrijven, concluderen de onderzoekers van Platform Investico. Nog maar één verzekeraar (nicheverzekeraar OOM) sluit nieuwe polissen af voor bedrijven in de afvalbranche, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Cijfers over onverzekerde afvalbedrijven ontbreken, mede omdat een verzekering geen criterium is voor een vergunning in de afvalbranche. Het Verbond voor Verzekeraars zegt dat het niet anders kan dat het aantal onverzekerde bedrijven toeneemt. Dat is een risico: hierdoor stijgt de kans dat schadeposten na een faillissement worden afgewenteld op de samenleving.

Tot 2009 konden afvalbedrijven worden verplicht om reserves aan te houden voor het geval ze milieuschade zouden veroorzaken. Die mogelijkheid werd echter afgeschaft. Nieuwe wetgeving moet deze financiële zekerheid opnieuw borgen, maar dat is door herhaaldelijk uitstel van de wet nog niet gebeurd.

Dit onderzoek kwam tot stand met steun van Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

