F-16 raakt in de problemen op vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schietstoel

Op vliegbasis Leeuwarden is het misgegaan met een Belgisch F-16-vliegtuig. De piloot heeft gebruikgemaakt van de schietstoel om het toestel te verlaten. Dat meldt de veiligheidsregio. Hoe de piloot eraan toe is, is niet duidelijk.

Het toestel zou tijdens het opstarten ‘op hol zijn geslagen’, meldt de Leeuwarder Courant. De luchtmacht laat weten dat de F-16 bij het starten tegen een tegenoverstaand gebouw is gereden. Daarbij raakten twee mensen gewond. “De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest”, aldus een tweet van de Koninklijke Luchtmacht. De piloot was de enige inzittende van de F-16, over zijn toestand is verder nog weinig bekend.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op de vliegbasis een verkennend onderzoek doen naar het incident, meldt de raad op Twitter.

De Belgische defensieminister Ludivine Dedonder bevestigt dat het om Belgisch toestel gaat. “De minister laat zich minuut per minuut informeren over de situatie. De schietstoel is inderdaad gebruikt en we wachten op meer informatie over de inzittende en het incident zelf”, aldus haar woordvoerder.

Na 42 jaar kwam er juist donderdag officieel een eind aan de stationering van de F-16-vliegtuigen op de Friese vliegbasis.