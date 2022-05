Extreme droogte zal komende jaren een probleem blijven in Nederland

De komende twee weken wordt het warmer, terwijl er nog steeds nauwelijks regen wordt verwacht volgens het KNMI. Er worden al diverse maatregelen getroffen. Zo geldt in Brabant een oppompverbod van water uit sloten en beken, krijgt het Veluwemeer extra water uit het Markermeer om te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt en verhoogt de brandweer in Limburg de staat van paraatheid.

In het noorden wordt lokaal al blauwalgvorming gesignaleerd. De kans daarop neemt toe als het waterpeil daalt. Zwemmers moeten deze zomer dus uitkijken, want wie in aanraking komt met blauwalg kan te maken krijgen met koorts, hoofdpijn of andere gezondheidsklachten.

Boerenbelangenvereniging ZLTO uitte vorige week grote zorgen over mogelijke mislukking van oogsten. Voor voedseltekorten hoeft Nederland niet te vrezen, want er wordt nog wel genoeg geproduceerd. Maar als er oogsten mislukken, zal de lagere opbrengst leiden tot hogere prijzen.

Elke vijftien jaar een flinke klap

“Onderzoek laat zien dat de zware droogte die normaal maar eens in de veertig jaar voorkomt, straks eens in de vijftien jaar voor zal komen”, legt droogte-expert Niko Wanders uit. “Extreme droogte is een flinke klap voor boeren en voor de natuur. Als die elke vijftien jaar zo’n klap krijgen, is dat zeker reden tot zorgen.”

Wanders maakt zich het meest zorgen over de natuur. “Bij de natuur hebben we geen economisch belang zoals bij landbouw. Ik vrees daarom dat de natuur bij de bestrijding van de droogte de komende jaren te weinig aandacht zal krijgen. Als sloten en beken droog komen te staan, kan dat het uitsterven van zeldzame salamanders of vissensoorten tot gevolg hebben. De natuur is robuust, maar kan niet alles aan.”

Toch heeft Wanders er vertrouwen in dat we de droogte op de lange termijn de baas kunnen worden door middel van slim watermanagement. “Dat zie je nu al: het waterpeil van het IJsselmeer wordt met vijf centimeter verhoogd. Dat is best een uitzonderlijke maatregel, maar het zal de komende jaren vaker nodig zijn. Het probleem van droogte is na deze zomer nog lang niet voorbij.”

Verenigde Naties: ‘Maak strijd tegen droogte wereldwijde topprioriteit’ In een nieuw rapport van de Verenigde Naties wordt opgeroepen om de strijd tegen droogte wereldwijd prioriteit nummer één te maken. Alle cijfers in de publicatie wijzen op een alarmerende ontwikkeling: het aantal extreme droogtes en de ernst van de gevolgen neemt toe, ook in Nederland. Het aantal droogtes en de duur ervan zijn met 29 procent toegenomen sinds 2000, vergeleken met de twee decennia ervoor. Met name Afrika en Azië worden getroffen door ernstige droogtes, met ontheemding, hongersnoden en conflicten tot gevolg. Maar ook Europa zal de komende jaren meer met droogte te maken krijgen, waarschuwt de VN. In Groot-Brittannië en de EU schat de VN de jaarlijkse verliezen als gevolg van droogtes op ongeveer 9 miljard euro. Die zullen de komende jaren naar verwachting stijgen tot meer dan 65 miljard euro als de politiek geen krachtige maatregelen treft. De landbouwsector lijdt het meeste economische verlies, maar kan tegelijk ook bijdragen aan de strijd tegen de gevolgen van droogte. Duurzame en efficiënte landbouwtechnieken die meer voedsel verbouwen op minder land en met minder water zijn volgens de VN nodig om de toekomst van ons voedsel veilig te stellen.

