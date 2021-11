Extreemrechts demonstreert in Harskamp, asielzoekers moeten binnenblijven

Het Gelderse Harskamp is zaterdag het toneel van twee demonstraties: één van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie en een tegenactie van de groepering Anti-Fascistische Actie (AFA). Beide organisaties verwachten zo’n twintig personen en mogen alleen op een toegewezen locatie demonstreren met spandoeken.

De Volksunie is in Harskamp om zich te verzetten tegen de komst van asielzoekers. Op een locatie van defensie verblijven in het dorp achthonderd Afghaanse evacués. Het Coa zal na overleg met de politie zaterdag uit voorzorg de poorten van de locatie tijdelijk sluiten. “We verwachten niet dat het uit de hand gaat lopen”, zegt een woordvoerder. Volgens haar worden asielzoekers vaker gewaarschuwd voor demonstraties.

‘Demonstreren is een grondrecht’

Burgemeester René Verhulst is naar eigen zeggen ‘verrast’ door de stap van het Coa. Maar, zegt hij, het terrein waar de vluchtelingen verblijven is honderden hectaren groot. “En het is maar voor een uurtje.” Bovendien ondervinden burgers vaker last van demonstraties, stelt hij. “Je hebt ook weleens dat je ergens in de stad moet zijn en dat je er dan even niet langs kunt omdat er gedemonstreerd wordt.”

Vindt hij niet dat de asielzoekers die binnen moeten blijven in een andere categorie vallen dan mensen die geen boodschap kunnen doen? “Demonstreren is een grondrecht en de vrijheid van de een wordt nu eenmaal door de vrijheid van de ander beknot.”

Eerder dit jaar braken er in Harskamp rellen uit toen bekend werd dat er Afghanen zouden worden gehuisvest. Volgens de burgemeester was er daarna juist solidariteit met de vluchtelingen. “De mensen vinden het niet leuk dat Harskamp nu weer zo in het nieuws komt.”

Lees ook:

Harskamp herpakt zich en heet Afghanen welkom

De noodopvang in Harskamp blijft toch langer open voor vluchtelingen. Bewoners grijpen hun kans om het imago van het dorp op te poetsen.

In Harskamp heerst zowel trots als schaamte. ‘Hoezo, óns dorp? Het is Gods genade dat je hier woont.’

Was het een enkele racist die extreme leuzen riep in Harskamp? Of is er meer aan de hand in de Veluwse gemeenschap?