Extra personeel op vliegveld moet reiziger deze zomer kalmeren: ‘U haalt uw vlucht echt wel’

Een lange rij slingert dinsdagmiddag van de incheckbalie in de hal van Rotterdam The Hague Airport naar buiten. Helemaal aan het eind van de rij staat een begeleider van het vliegveld nieuwe reizigers op te wachten. “Wat is uw bestemming?”, vraagt hij opgewekt. Zijn hoofd is al een tijd geleden rood aangelopen van de hitte, maar hij laat zich niet kennen.

Glimlachend in de brandende zon: “Ah, Marokko? Gaat u daar maar in de rij staan.” De met dranghekken afgezette rij die hij aanwijst, voert inderdaad naar de incheckbalie, maar komt eerst langs een corona-checkpost. Daar moet het deel van de 4100 passagiers dat vanaf hier vertrekt de internationale corona QR-code tonen. Wie niet volledig is gevaccineerd, van corona is hersteld of een negatieve testuitslag kan overleggen, mag niet mee met het vliegtuig.

Storingen bij testlaboratoria

Met name de tests bezorgden reizigers de afgelopen dagen heel wat stress. Want zou de uitslag wel bijtijds binnenkomen? Vanaf vrijdag kampten de grote laboratoria Unilabs en Eurofins met storingen. De uitslagen van vakantietests kwamen daardoor geregeld te laat binnen, of zelfs helemaal niet. En op meerdere plekken kon de GGD geen reizigerstesten plannen. Inmiddels zijn de storingen verholpen en vanaf dinsdag zijn de teststraten weer open voor reizigers, meldt de GGD.

En dat is maar goed ook, want op Rotterdam The Hague Airport nadert de climax van het hoogseizoen al snel: tweeënveertig vluchten doen dinsdag Rotterdam aan. De komende weken worden dat er vijftig per dag, vrijwel allemaal naar zonnige bestemmingen als Ibiza en Alicante. Op de drukste zomerdagen komen er zo’n 5000 reizigers naar het vliegveld. “Van de reizigers krijgen we veel meer vragen dan normaal”, zegt woordvoerder Raymond de Jong. “Al hun vragen komen op hetzelfde neer: halen we onze vlucht wel?”

Op de drukste zomerdagen komen er zo’n 5000 reizigers naar Rotterdam The Hague Airport. Beeld Werry Crone

Het vliegveld wil de reiziger met meer stress dan anders tegemoetkomen. “We hebben een bureau ingeschakeld dat personeel levert om deze reizigers aan te spreken en te helpen.” De tijdelijke medewerkers dragen opvallende rode hesjes, met de vraag of zij kunnen helpen op de rug gedrukt. Ze lopen rond en vragen passagiers ook uit zichzelf of het allemaal lukt, en of ze ergens mee kunnen helpen. Hun missie: de reizigers geruststellen. “Ga maar rustig in de rij staan”, zeggen zij. “Wij zorgen ervoor dat u op tijd in uw vliegtuig zit. Dat is onze taak.”

Voor reizigers die op dit vliegveld terugkeren van een vakantie is er de komende weken ook aandacht. In de rij hoeven ze niet meer te staan, gecontroleerd zijn ze al voor hun vertrek uit een ander land. Maar personeel van de Rotterdamse GGD staat bij de aankomst-terminal wél klaar om zelftests uit te delen.

Reizigerstests Hoe oud een testuitslag mag zijn, varieert per buitenlandse bestemming, van 24 tot 96 uur. “Van 1 juli tot 18 juli was de gemiddelde doorlooptijd van de testen 15,3 uur”, meldt woordvoerder Laetitia Gruwel van de GGD. Die tijd steeg vrijdag snel, toen de storingen in de labs begonnen. Tussen 1 en 18 juli voerde de GGD 131.000 reizigerstests uit, zo’n 10 procent van het totale aantal coronatesten bij de GGD.

Frank Noordover (51) en zoons Thomas (14, in het blauw) en Tim (13). Beeld Werry Crone

‘Oei, al die regels. Gaat dat wel lukken?’

Frank Noordover (51) en zoons Thomas (14) en Tim (13) uit Wassenaar, net terug uit Alicante

“Ik ben zes dagen met mijn twee zoons naar Spanje geweest. Vooraf dacht ik wel even: oei, al die regels... gaat dit ons wel lukken? Ik kon toch moeilijk volhouden dat dit een noodzakelijke reis was. Ik kreeg er stress van, ook toen we in Spanje geland waren. Want je denkt toch: gaat dit wel goed? Maar we kwamen door de controle heen, en de vakantie bleek de stress absoluut waard. Al is het maar omdat we op het vliegveld een voetballer van het Nederlands elftal, Denzel Dumfries, zagen lopen. Eerst lieten we ’m gaan, maar we zijn ’m toch maar achterna gesneld. Zo gek zijn mijn voetbalzoons. Ze gingen met ’m op de foto, hij stapte zelfs speciaal voor ze uit de auto. Fantastisch! Wat ik wel spannend vond, was de terugvlucht. Je moest in Spanje namelijk nog testen voor vertrek. Gelukkig hebben we familie in Spanje: zij konden ons vertellen dat er ook een lokale arts was die de test wel kon afnemen. Anders hadden we naar een commercieel bureau gemoeten, en dan betaal je zo 140 euro de man. Een dure grap. En nu? Nu gaan we in quarantaine. Dat is verplicht. Het is niet anders, maar ik meen het echt: het is allemaal de moeite waard.”

Aouatif Belrhazouani (29) uit Utrecht. Beeld Werry Crone

‘Corona is niet weg, we houden afstand’

Aouatif Belrhazouani (29) uit Utrecht, op weg naar Marokko

“Vijf jaar lang ben ik niet in Marokko geweest. Ik ga nu, samen met mijn dochter, eindelijk weer naar mijn familie. Deze zomer kan ik mijn vader en moeder weer zien, dat wil ik zo graag. Corona heeft het reizen naar Marokko moeilijker gemaakt. Veel mensen daar zijn wel gevaccineerd, dat is fijn, maar corona is niet weg. We gaan er voorzichtig doen. En afstand houden. Omdat ik in de zorg werk, ben ik zelf al twee keer gevaccineerd, met Pfizer, dat vind ik wel een fijne gedachte. Toch blijft het reizen in coronatijd wel een beetje stressvoller. Maar stress heb ik ook door andere dingen. Vorige week stond ik hier ook: toen bleken de papieren die ik nodig heb voor het reizen met mijn dochter niet in orde. De reis ging niet door, we mochten niet mee. Mijn ex-man moet namelijk toestemming geven. Die toestemming heb ik en nu zijn de papieren die dat bewijzen hopelijk ook in orde. We kunnen nu echt naar Marokko, en dat is spannend: voor mijn dochter is het pas de tweede keer dat ze in een vliegtuig zit.”

Rinand Post (26) en Sterre de Ruyter (22) uit Franeker. Beeld Werry Crone

‘Pas in het vliegtuig was het klaar met de stress’

Rinand Post (26) en Sterre de Ruyter (22) uit Franeker, net terug uit Kroatië

Sterre: “Tien dagen geleden vlogen we van Amsterdam naar Kroatië. Ik was best een beetje gespannen: het is toch een hoop gedoe, met al de voorbereidingen.” Rinand: “Mijn vriendin is al gevaccineerd, ik nog niet. Ik moest dus een test doen in Leeuwarden.” Sterre: “Ik vond het wachten op die uitslag wel even spannend.” Rinand: “Mijn ouders gingen naar dezelfde plek, maar dan met de auto. Zij hadden 48 uur om daar terecht te komen. Je zult het niet geloven, maar precies op tijd reden ze Kroatië binnen. Langer had het niet moeten duren.” Sterre: “Toen wij op het vliegveld van Pula landden, werden we allemaal gevraagd naar onze coronapaspoorten. Dat duurde best wel lang.” Rinand: “Terwijl je daar voorheen zo door kon lopen.” Sterre: “De voorpret was ook wel anders, deze keer. Je denkt vooraf toch: wat nou als ik word tegengehouden, op het vliegveld? Toen we vorige week op het vliegveld aankwamen voor de heenvlucht, raakte ik in de stress. Ik begon te denken: we hebben alles toch wel echt op orde? Maar de printjes die ik had gemaakt, op aanraden van de website, bleken niet nodig. Ik stond daar te hannesen met een stapeltje papier, de meeste anderen hadden gewoon alleen de corona-app paraat. Pas toen we in het vliegtuig zaten, was het met die stress wel klaar.”

