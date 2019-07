Extra geld voor krimpscholen lijkt ‘sigaar uit eigen doos’

Het kabinet trekt de komende twee jaar in totaal 25 miljoen euro extra uit om scholen in staat te stellen de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen. Als de krimp de komende vijf jaar harder doorzet dan verwacht, kan die bijdrage oplopen tot 48 miljoen euro per jaar.

Minister Arie Slob (onderwijs) geeft daarmee gehoor aan eerdere pleidooien voor ondersteuning van scholen in krimpregio’s. Met name in Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen middelbare scholen kopje onder te gaan door een gebrek aan leerlingen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister maandag dat hij het geld beschikbaar stelt om de samenwerking en eventuele fusie van scholen mogelijk te maken. “Soms is het noodzakelijk dat er pijnlijke keuzes worden gemaakt.” Daarnaast wil hij structureel geld vrijmaken voor geïsoleerde scholen. De details voor deze zogeheten laatste scholen werkt hij deze zomer uit, maar hij denkt daarbij aan bekostiging van leerlingenvervoer.

Te vroeg om slingers op te hangen

De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, vindt het goed dat er maatregelen worden genomen maar zegt ook dat nog te veel onduidelijk is over de financiële uitwerking. De krimp is een structureel probleem dat volgens de raad niet met een incidentele financiering kan worden opgelost. Bovendien blijft de minister vaag over de herkomst van de middelen.

De maatregel is een onderdeel van de nieuwe bekostigingssystematiek, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. “Wij gaan ervan uit dat de minister extra geld ter beschikking stelt”, aldus een woordvoerder van de VO-raad. “En niet dat het neerkomt op een herverdeling van het bestaande budget. Het kan niet zo zijn dat de sector zelf de kosten voor laatste scholen moet ophoesten.”

Ook Maria van Hattum, bestuurder van stichting Achterhoek VO, vindt het nog te vroeg om de slingers op te hangen. “Het is fijn dat de minister het probleem erkent. En tien miljoen euro is serieus veel geld, maar of het genoeg is weet ik niet.” Haar stichting is zich al jaren bewust van het probleem. En maakt er werk van. In Doetinchem zijn drie scholen overgegaan in twee nieuwe, in Zutphen zijn er nu twee gefuseerd tot één. “Dat kost allemaal tonnen aan geld. Faciliteiten voor nieuwe docenten, nieuw onderwijsmateriaal.”

Dertig tot veertig procent minder leerlingen

De stichting heeft net een boekje uitgebracht over scholen in krimpregio’s. “Behalve in Amsterdam speelt het overal in Nederland. Maar bij ons gaat het de komende jaren om dertig tot veertig procent minder leerlingen. Je ziet aan de bevolkingsstatistieken dat die kinderen er over tien, vijftien jaar niet meer zijn. Het is een probleem van ons allemaal. Je kunt dat oplossen als je maar wil. Maar wel samen. Van scholen die de oplossing in pr zoeken, denk ik: die hebben het niet begrepen.”

Ook Van Hattum maakt zich zorgen over de financiering. “Brede scholengemeenschappen zitten in de huidige bekostigingssystematiek gunstig. In de voorstellen van de minister voor een vereenvoudiging van het systeem gaat dat voordeel ervan af. Terwijl je het in de strijd tegen de krimp juist in die brede scholen moet zoeken. Ik durf niet te zeggen dat dit voorstel een sigaar uit eigen doos is, maar een beetje somber ben ik wel.”

