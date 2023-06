Extinction Rebellion verzint iets nieuws: een A12-marathonblokkade

Voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer deelt een activist flyers uit. Tegen abortus. Dat is moord, is zijn opvatting. Even verderop wordt de stemming er niet vrolijker op, de fleurige vlaggetjes – roze, paars en oranje – ten spijt. “De klimaatcrisis is massamoord”, klinkt het uit een eenvoudige geluidsbox. Aan het woord is Amber Daal, geneeskundestudent en lid van Extinction Rebellion (XR).

Daal spreekt op een ingelast persmoment. Vier XR-woordvoerder zitten op een klapstoel achter een microfoon, buiten op straat bij de ‘bak’ van de A12, waar auto’s en vrachtwagens doorheen razen. “Staan we erbij en kijken we ernaar?”, zegt Daal. “Wij doen dat niet langer.”

Vandaar een nieuw soort aanpak: een marathonbezetting. Vanaf zaterdag 9 september. Elke dag. Zolang het nodig is. “Als we worden weggehaald, dan keren we de volgende dag terug. Er is geen alternatief.”

Bescheiden aanwezigheid

Extinction Rebellion stelt hiermee het lokaal gezag, dat aan eenmalige bezettingen al de handen vol had, extra op de proef. “We vragen de politie om bescheiden aanwezigheid”, zeggen de activisten. Maar hoe de autoriteiten ingaan op een marathonactie valt te bezien.

9 september is strategisch gekozen, omdat Prinsjesdag dan nadert. De klimaatactivisten van XR verkregen landelijk veel aandacht met hun collectieve, vreedzame tijdelijke bezettingen van de A12.

Hun oproep was steeds: stop fossiele subsidie. Het resultaat: aanhoudingen, waterkanonnen en tumult. “Vanuit het kabinet is het oorverdovend stil gebleven”, gilt XR-lid Tessel Hofstede door de microfoon. Uit woede, maar ook om boven het geluid van ronkende motors uit te komen.

XR is hier om te laten weten dat de maat vol is. De toon van de activisten is verwijtend. “De staat is medeplichtig aan de grootst mogelijke noodtoestand”, zegt Hofstede, werkzaam als duurzaam ondernemer.

Ook ‘de media’ krijgen een sneer. Journalisten moeten aanhoudend de misstanden van de fossiele industrie blootleggen en de politiek daarmee confronteren, zegt Hofstede. ‘Liefde voor de aarde’, staat er op een wapperende kleed over de tafel waaraan ze zit.

Hofstede verwacht ‘breed draagvlak’ voor de aangekondigde marathonactie, of zoals XR het zelf noemt de ‘permanente bezetting’ van de A12. Een brede coalitie van bedrijven en organisaties sprak eerder steun uit voor de burgerlijke ongehoorzaamheid van XR, als daad van verzet voor het klimaat. Bekende Nederlanders sluiten zich aan bij de beweging.

Rustig

Bij het ‘persmoment’ op de A12-bak in Den Haag dinsdagmiddag is het rustig (online meekijken kan ook). Als XR-lid Paul Hendriksen, met felle zonneschijn in zijn gezicht, vertelt waarom zijn beweging zich bekommert om het lot van de planeet, knikken drie hoofden instemmend bij elk woord.

Twee agenten kijken van een afstandje toe. Ze komen wel snel in actie als enkele XR-leden langs de weg graffititeksten (‘Stop fossiele subsidie’) spuiten. Die worden aangehouden.

Het handjevol XR-medestanders dat de ‘persconferentie’ kijkend bijwoont, klapt enthousiast bij het vooruitzicht van een dagenlange wegblokkade. Ook ’s nachts? Dat blijft vaag, maar de activisten sluiten niets uit. De organisatie verwacht 10.000 deelnemers, onduidelijk is of dat klopt. Bij de laatste grootschalige A12-bezetting deden zo’n 8500 mensen mee, van wie er 1587 werden aangehouden.

