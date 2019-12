Explosie in Coevorden: 5-jarig jongetje onder het puin vandaan gered

Door een explosie in Coevorden is zaterdag een deel van een pand ingestort. De explosie vond volgens de veiligheidsregio Drenthe plaats in een grillroom. Een jongen van vijf zat urenlang bekneld onder de puinhopen en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren uitgerukt naar de locatie van de explosie, aan de Sallandsestraat. De gemeente Coevorden schreef aan het begin van de avond op Twitter over het slachtoffertje: ‘De situatie wordt zodanig dat wij ons zorgen beginnen te maken over zijn spoedige redding. De kans op onderkoeling is groot. Er wordt alles aan gedaan om hem zo warm mogelijk te houden en zo snel mogelijk uit het puin te halen.’

Rond acht uur 's avonds werd het kind bevrijd. Burgemeester Bert Bouwmeester liet na afloop weten: ‘Ik wil mijn complimenten uitspreken richting alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden. We zijn in gedachten bij Kenan en zijn familie.’

Instabiel pand

Om veilig te kunnen werken bij het ingestorte gebouw in Coevorden ging de stroom er in de Sallandsestraat en omgeving er af, meldde de Veiligheidsregio. Een gespecialiseerd team werd ingeschakeld omdat er instortingsgevaar was.

Bij RTV Drenthe meldde burgemeester Bert Bouwmeester eerder dat er een jongen uit het pand was gehaald die is behandeld. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. “Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in.”