Experts vinden het ‘kwartiertje luchten’ van Rutte onvoldoende

Dat ventilatie is toegevoegd aan de basismaatregelen om corona te bestrijden, is niet genoeg om de verspreiding van het virus in de lucht te voorkomen. Dat vinden onder anderen de hoogleraren Philomena Bluyssen (Technische Universiteit Delft), Louis Kroes (Leids Universitair Medisch Centrum) en Bert Blocken (Technische Universiteit Eindhoven). Sinds half juli is ventileren de vierde basisregel, naast afstand houden, handen wassen en testen bij symptomen.

Bluyssen stelt daarom voor een ‘taskforce ventilatie’ op te stellen, die het kabinet naast het OMT adviezen geeft over welke maatregelen precies nodig zijn in verschillende typen binnenruimtes. In België is zo’n adviesgroep al aan het werk. Bluyssen heeft VWS vorige week met drie andere wetenschappers een brief gestuurd met dat voorstel. Daarop is nog niet gereageerd.

Een kwartier per uur zou een stuk zinvoller zijn

De wetenschappers vallen over het advies van premier Rutte, die tijdens een persconferentie op 19 juli aanraadde om thuis elke dag minstens 15 minuten te luchten. “Een lachertje”, vindt Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu. “Een kwartiertje doorluchten is niet genoeg. Stel je voor dat iemand binnen meerdere sigaretten rookt, die lucht verdwijnt niet na een kwartiertje luchten.” Volgens Bert Blocken, hoogleraar aerodynamica, zou een kwartier per uur “een stuk zinvoller zijn”.

Volgens viroloog Louis Kroes is de “intentie goed” en is het advies een “nuttige wijze om het belang van ventilatie te illustreren”, maar zijn de ideeën van het kabinet te voor de hand liggend. “Ik zie onmiddellijk beperkingen. In de winter gaan we meer naar binnen en zijn de mogelijkheden voor ventilatie beperkter. Als het vriest, moeten we toch ramen en deuren dichtdoen.”

Bluyssen vraagt zich af waar Rutte het kwartier luchten op baseert. “Ik kan het in ieder geval niet vinden in de literatuur.” Een woordvoerder van het ministerie van VWS noemt het advies “een praktisch uitwerking van de adviezen van het RIVM”.

Andere maatregelen

Volgens Bluyssen moet er meer nadruk komen op het juist verversen van frisse lucht. “Als je een mechanisch ventilatiesysteem hebt, houd dat dan aan”, zegt ze. “En zet de airco juist uit als er gasten zijn, omdat een airco alleen aanwezige lucht koelt en hergebruikt.” Ook Bert Blocken ziet een uitgebreider ventilatieplan als noodzakelijk. “Zeker als klaslokalen straks de hele dag weer vol zitten.”

Ook in de horeca is meer nadruk op ventilatie nodig, vindt Bluyssen. “In België hangt in ieder café een CO 2 -meter. Als die boven de 900 parts per million (ppm) uitkomt, moeten een aantal mensen het restaurant uit”, vertelt ze.

Deze week onthulde NRC dat het Nederlandse kabinet de ventilatie-eisen voor de horeca recent juist versoepelde. Voorheen moest de lucht in horecazaken eens per tien minuten worden ververst, maar sinds 1 juli hoeft dat slechts eens per uur. Na kritiek van deskundigen kijkt kabinet nu hoe het de oude, strengere ventilatienormen voor de horeca weer kan invoeren.

Bewustzijn over ventilatie nu vergroot

Ook het OMT, de belangrijkste adviesgroep van het kabinet, keerde zich tegen de versoepeling van de ventilatieregels in de horeca. Maar op andere plekken zijn de normale ventilatieregels voor gebouwen voldoende, vindt het OMT.

Volgens het ministerie van VWS is onvoldoende bekend in welke mate ventilatie helpt om de overdracht van Covid-19 daadwerkelijk tegen te gaan. “Daarom blijft het belangrijk om ook de algemene adviezen in acht te nemen”, schrijft een woordvoerder. “Dat betekent thuis blijven bij klachten en je laten testen, afstand houden en handen wassen.”

Dat ventileren als vierde basismaatregel is ingesteld, vinden de hoogleraren wél een positieve ontwikkeling. “Het is belangrijk dat het kabinet het bewustzijn over ventilatie nu vergroot, door het te noemen als een van de basismaatregelen”, zegt Kroes. “Tot dusver is ventilatie weinig benadrukt, en dat is niet terecht.”

