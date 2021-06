Experts over de vraag hoe verstandig de corona-versoepelingen zijn: ‘Dit is allemaal niet zonder risico’

Een bijzonder moment, noemde demissionair premier Mark Rutte het vrijdagavond tijdens de persconferentie. De premier mocht een hele trits versoepelingen aankondigen. Op anderhalve meter mag bijna alles weer: horeca, bioscopen en poppodia mogen weer open met maximale aantallen bezoekers.

Ook de maximale groepsgrootte voor thuis en buiten vervalt. En bijzonder: ook nachtclubs mogen de deuren onder voorwaarden weer openen. Maar hoeveel risico neemt het kabinet met deze versoepelingen?

“Als je terugkijkt naar een jaar geleden, zitten we niet op de cijfers van toen”, zegt epidemioloog Frits Rosendaal van het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). “Er zijn nog steeds beduidend meer besmettingen. Maar we hebben natuurlijk miljoenen vaccinaties. Daardoor heeft de R ook minder mogelijkheid om te stijgen; een besmet persoon geeft het virus minder vaak door.”

Albufeira &co.

De grote evenementen blijven gevaarlijk. “Vooraf en achteraf testen lijkt me daarom heel verstandig.” Het meeste zorgen maakt Rosendaal zich echter om de reizigers die het coronavirus en de varianten erop kunnen meenemen. “Wat meer controle op die luchthavens had ik een goed idee gevonden.”

Andreas Voss, OMT-lid en hoogleraar Infectiepreventie aan het Radboud MC, wil ook wel enkele kanttekeningen plaatsen bij de versoepelingen. “We gaan wel van het slot, maar we zijn nog niet van COVID af.” Droogjes: “Bijvoorbeeld van eindexamenleerlingen die terugkomen van Albufeira & co. Daar zien we niet alleen infectieclusters maar ook introductie van varianten van het virus.”

Vormen jongeren, die nog niet volledig of niet gevaccineerd zijn en toch gaan clubben en feesten bezoeken, niet überhaupt een extra risico? Jawel, zegt Rosendaal. “Maar besmettingen onder jonge mensen zullen niet leiden tot een grotere uitbraak onder de bevolking in het algemeen, en ook niet tot meer opnames. Al kán het wel misgaan: sommige volwassenen hebben de tweede prik nog maar net gehad en zijn dus nog kwetsbaar.”

Hij waarschuwt daarom voor een te grote jubelstemming. “Koester vrijheid, maar probeer het wel gedisciplineerd te houden. Dat klinkt misschien een beetje vaderlijk, maar dit is allemaal niet zonder risico.”

Zomerreces

Er wordt best veel van mensen zelf verwacht, waarschuwt Andreas Voss, zeker nu de maximale groepsgrootte vervalt. “Het risico zit erin dat iedereen denkt dat alles weer kan, maar de basismaatregelen en afstand houden zijn nu nóg belangrijker.”

Voss attendeert er ook op dat de versoepelingen niet blijvend zullen zijn. “Dit is een pauzemoment, een zomerreces. We moeten echt alert blijven en letten op infecties zoals bijvoorbeeld na het reizen.”

Gaat de maatschappij dan na de zomer weer óp slot? “Hopelijk niet, maar er zijn heel veel factoren waarvan dat afhangt. Hoe gaat de introductie van nieuwe varianten, komen er compleet nieuwe bij die nog besmettelijker zijn dan de deltavariant? Of één die de vaccins omzeilt? En hoe goed verloopt de vaccinatie verder? De risico’s blijven bestaan zolang het virus circuleert, en neemt toe met de hoeveelheid contact dat mensen hebben.”

Een ‘puntje van aandacht’ is ook de heropening van nachtclubs, waar de anderhalve meter vervalt als bezoekers een negatieve test kunnen laten zien. Voss, die ook betrokken is bij de Fieldlab-evenementen, hoopt dat er lering uit die experimenten kan worden getrokken. “Ventilatie speelt ook een grote rol bij evenementen binnen, dus ik hoop erg dat we ook bij nachtclubs gaan kijken hoe we dat soort voorwaarden in kunnen bouwen.”

