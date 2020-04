Experts adviseren: basisscholen en sportclubs mogen weer opstarten

Een deel van de kinderen kan na de meivakantie weer naar school. Onderwijsinstellingen kunnen draaien met halve klassen, zodat leerlingen voldoende afstand van elkaar en tot de leerkrachten houden. Dit adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet.

Deze deskundigen, zoals virologen en epidemiologen, zijn het onderling nog niet eens of basisscholen over drie weken helemaal open kunnen gaan. Ze adviseren het kabinet om voorlopig te beginnen met halve groepen en te wachten op besmettingsonderzoek uit Scandinavische landen, waar de scholen wel geheel open zijn, of binnenkort gaan.

Vanavond maakt premier Rutte rond 19.00 uur bekend welke bewegingsruimte scholen krijgen om het reguliere onderwijs weer op te starten. Het OMT raadt het kabinet aan om de teugels in het basisonderwijs iets te laten vieren omdat kinderen op die leeftijd nauwelijks ziek worden van het coronavirus. In het adviesrapport staat: “Onder de aan de GGD gemelde Covid-19-ziektegevallen maken de leeftijdscategorieën onder de 20 jaar amper 1 procent van alle gevallen uit, terwijl de leeftijdscategorieën circa 22 procent van de gehele bevolking uitmaken.” En: “Het verloop van de infectie onder kinderen die ziek worden, is mild en leidt relatief gezien tot minder ziekenhuisopnames.” Ook de kinderopvang kan wat de medische deskundigen betreft, weer open.

Het voortgezet onderwijs zou een maand later de basisscholen en crèches kunnen volgen, adviseren de experts. De middelbare scholen moeten zich daar de komende weken op voorbereiden. Ook op die instellingen blijft de regel dat iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Voor het overige onderwijs, zoals MBO, HBO en WO, zit er voorlopig geen versoepeling in, omdat er anders ‘een reëel risico’ is ‘op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus’. Stages moeten stil blijven liggen.

Een belangrijke en gevoelige kwestie is het strenge regime in de verpleeghuizen. Deze zitten praktisch op slot voor bezoekers uit angst voor verspreiding van het virus. Veel mensen die hun vader, moeder of andere dierbare in een verpleeghuis hebben wonen, hopen dat de bezoekregeling door het kabinet wordt versoepeld. Maar het OMT raadt aan dit voorlopig niet te doen. Er is eerst ‘nader inzicht nodig in de situatie in verzorgingshuizen'.

De experts vinden dat jongeren meer mogelijkheden moeten krijgen om te sporten. Burgemeesters van grote steden hebben hier al eerder op aangedrongen. Het kabinet wordt geadviseerd om kinderen tot 12 jaar weer te laten trainen in de buitenlucht, waarbij 1,5 meter afstand houden niet nodig is. Voor oudere kinderen moet die afstandsregel wel in stand blijven tijdens het sporten.

Tandartsen en mondhygiënisten zouden weer aan het werk kunnen. Zij maken normaliter al gebruik van beschermingsmiddelen. Maar andere contactberoepen, zoals kappers, zullen langer moeten wachten op groen licht. Er is binnen de groep van experts nog geen overeenstemming of deze beroepsgroepen ook beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, moeten dragen.

Grote evenementen, zoals festivals en voetbalwedstrijden, zouden voor ‘langere tijd’ verboden moeten blijven. Het verbod geldt nu tot 1 juni. Wanneer deze evenementen weer kunnen plaatsvinden, is onduidelijk. Het OMT noemt in het advies geen specifieke datum. Burgemeesters dringen er bij het kabinet op aan om het verbod te verlengen naar 1 september of zelfs 1 oktober, wat in ieder geval een definitief einde zou betekenen van de betaald voetbalcompetitie.

Lees ook:

Dat de scholen een maand geleden sloten, kwam door druk vanuit de samenleving. Hoe groot is die nu?

Kunnen de scholen weer open? Daarvoor moet ook genoeg draagvlak zijn. Wat dat ze sloten, had niets met wetenschap te maken, maar met druk vanuit de samenleving. Hoe groot is de druk nu van verschillende instanties en welke nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn er?