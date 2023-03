Expertisecentrum verleende vorig jaar opnieuw vaker euthanasie

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het expertisecentrum, dat mensen helpt die voor euthanasie niet bij hun eigen arts terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat die hun euthanasieverzoek te ingewikkeld vindt. Het aantal ingediende euthanasieverzoeken steeg ook: van 3689 naar 4159. Rond een derde van de patiënten die aankloppen, krijgt euthanasie. Dat percentage is al jaren stabiel.

Ook landelijk vertoont het aantal verzoeken om euthanasie een stijging. Bijna ieder jaar komt er 10 procent bij. Dat verklaart volgens het expertisecentrum ook het bij hen toegenomen aantal verzoeken. Hoe vaak artsen in heel Nederland vorig jaar euthanasie hebben verleend, wordt volgende maand bekend. In 2021 kregen 7666 mensen euthanasie.

Aantal ouderen neemt toe

Dat er meer mensen euthanasie krijgen, is verklaarbaar: het aantal ouderen neemt toe. Maar ook het aandeel van euthanasie in het totale aantal sterfgevallen steeg, tot bijna 5 procent twee jaar geleden, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Volgens experts is euthanasie bekender geworden en vinden babyboomers het belangrijker zelf te beslissen over hun dood.

Rond een vijfde van de euthanasieverzoeken (781) bij het expertisecentrum komt van patiënten met psychisch lijden. Dat zijn er wat minder dan in 2021. Mogelijk verlenen behandelend psychiaters vaker zelf euthanasie. Van de 781 verzoeken zijn er negentig gehonoreerd.

Het expertisecentrum werkt samen met het ministerie van volksgezondheid en de geestelijke gezondheidszorg om de kennis over euthanasie onder psychiaters te vergroten. Psychiaters schrikken soms terug voor euthanasie, omdat het vaak om relatief jonge patiënten gaat en het lastig is te bepalen wanneer zij uitbehandeld zijn.

Psychiaters branden zich liever niet aan een euthanasieverzoek. Hun patiënten zijn relatief jong, en het is lastig te bepalen of ze zijn uitbehandeld. Voor patiënten is de weg naar euthanasie vaak zwaar. Zoals de weg die een 27-jarige vrouw aflegde.