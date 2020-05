Experimenteren met de coronaregels kunnen we best aan, zeggen deze psychologen

De versoepeling van de coronamaatregelen roept bij veel mensen vragen op. Twee hoogleraren psychologie over de onzekerheid. ‘Experimenteren met regels is vervelend, maar nodig.’

“Deze fase is het spiegelbeeld van het begin van de crisis”, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen. “Toen de coronacrisis begon hebben we in een verbluffend snel tempo nieuwe gedragsregels ontwikkeld zodat iedereen wist wat hij of zij moest doen om het virus te bestrijden. Nu we geleidelijk uit de lockdown gaan, moeten we dat proces herhalen, maar dan omgekeerd. Dat zal even wennen zijn.”

Hoogleraar gezondheidspsychologie Denise de Ridder van de Universiteit Utrecht ziet dat de versoepeling tot vragen leidt. “Vrij plots mogen we weer van alles. Ik snap wel dat de premier zich niet over alle details kan uitlaten, maar het is nu voor veel mensen onduidelijk wat ze moeten doen.”

Die onduidelijkheid is misschien wel de boodschap, stelt Postmes. “Eigenlijk is de aangekondigde versoepeling een impliciete uitnodiging van de overheid aan mensen: ga, mét de richtlijnen in je achterhoofd, aanklooien om deze aanpassingen op de regels vorm te geven.” Dat komt ook omdat het voor de regering lastig is om universele regels op te stellen, denkt hij. “Bij wijze van spreken is de situatie van terras tot terras anders.”

Het gebrek aan duidelijke regels kan heel vervelend aanvoelen, zeggen beide psychologen. “Ik ben erg voor het erkennen van de eigen verantwoordelijkheid. Dat wekt volgens mij meer motivatie in de hand dan mensen behandelen als kleuters”, zegt De Ridder, “maar mensen hebben toch vaak behoefte aan eenduidigheid. In landen als België zie je ook dat de regering daar voor kiest.”

‘Mensen vinden het vervelend elkaar aan te spreken’

Zijn de regels vaag, dan heeft dat zeker invloed op het gedrag van mensen, denkt ze. “De meeste mensen zijn welwillend: ze willen graag zichzelf en anderen beschermen door zich aan de voorschriften te houden. Maar als de situatie niet helder is, zie je dat mensen vergeetachtig worden: dan is zo’n anderhalve meter snel van de baan.” In de praktijk ziet ze dat al. “In de rij vóór de supermarkt houdt iedereen afstand, maar eenmaal binnen buigt iemand zich bij het koelvak zó even voor je langs.”

“Mensen voelen zich het veiligst als de regels voor iedereen duidelijk zijn en door iedereen worden gerespecteerd”, zegt Postmes. “Uit allerlei onderzoek blijkt ook dat mensen het vervelend vinden om elkaar aan te spreken als de regels worden overtreden. We hebben liever dat een instantie of iemand met autoriteit dat voor ons doet.”

Maar aan de andere kant ziet Postmes ook dat we zelf al een voorschotje op de versoepeling hebben genomen, ook vóór de regering ons dat toestond. Veel winkels gingen de afgelopen tijd bijvoorbeeld al uit zichzelf open. “De acute dreiging leek voorbij en daardoor werd het versoepelen van maatregelen bespreekbaar, ook zonder dat de overheid zich daarin mengde.” Op die voet kunnen we best verder, verwacht hij. “Experimenteren met regels is vervelend, maar in deze coronacrisis moeten we wel. En je ziet nu dat we dat ook best kunnen.”

