Excuses voor de slavernij, betekent dat ook compensatie voor nabestaanden?

“Een nabestaande van een tot slaaf gemaakte die naar de rechter stapt voor een herstelbetaling maakt weinig kans”, zegt Liesbeth Zegveld. “Je kan geen directe causaliteit aantonen, en de zaken zijn verjaard.” Maar de advocaat, gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen, vindt dat individuele compensatie wel mogelijk zou moeten zijn. “Dat is misschien wel ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Er is veel bewaard gebleven.”

Het kabinet zit juist op een andere koers, meldt RTL. Géén individuele compensatie maar 200 miljoen euro om de ‘bewustwording’ over het slavernijverleden te vergroten én 27 miljoen voor het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting.

De prijs die we nu betalen is niet zo groot

“Maar de prijs die we nu zouden gaan betalen voor wat we aangericht hebben, 200 miljoen euro, is niet zo groot”, vindt Zegveld. Ze bepleit een eenmalige financiële regeling, waarop iedereen die aantoonbaar afstamt van een slaafgemaakte, een beroep kan doen. “Net zoals de afstammelingen van de Roma, Sinti en Joden die per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort zijn vervoerd dat krijgen.” Individuele herstelbetaling geeft mensen bovendien de vrijheid het geld naar eigen inzicht te besteden. Aan een woning of studie bijvoorbeeld.

De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn wel beter gedocumenteerd dan die van de slavernij, ziet ook Zegveld. “Maar het zou al zo’n groot gebaar zijn als de overheid tenminste uitzoekt of het mogelijk is te achterhalen wie er van tot slaaf gemaakten afstammen.”

Luister naar stemmen uit de gemeenschap

Volgens historicus Karwan Fatah-Black zijn er, ook in het buitenland, nog steeds geen geslaagde voorbeelden van toekenningen van herstelbetalingen. Al in de negentiende eeuw spanden vrijgelaten slaafgemaakten in Noord-Amerika rechtszaken aan tegen hun voormalige eigenaars, zegt de historicus die is gespecialiseerd in het slavernijverleden. In geen enkel geval is er financiële compensatie betaald.

Fatah-Black vindt dat het allereerst belangrijk is om te luisteren naar stemmen uit de gemeenschap als het gaat om de vervolgstappen na de excuses. “Vragen waar zíj behoefte aan hebben, wat voor hen belangrijk is.” En niet alleen de stemmen van de nazaten van slaafgemaakten in Nederland: “Juist in het Caraïbisch gebied en Suriname ligt een taak”.

Erkenning is de eerste stap

“Stap één is erkenning, daar zijn we bijna, met formele excuses”, zegt de historicus. “En met het geld dat de overheid gaat investeren in een museum en het kennisfonds.” Daarna zijn veel vervolgstappen denkbaar, maar volgens hem is het in Nederland vooral belangrijk dat er goed onderzoek komt naar de gevolgen van het slavernijverleden. “Hoe structureel racisme en uitsluiting doorsijpelt in systemen. Studenten van kleur die geen stage kunnen krijgen. Mensen die minder kans hebben op een baan, op een hypotheek. Ons schoolsysteem dat kinderen al in de kleuterklas achterstelt.” Hij voegt daaraan toe dat het CBS berekende dat 30 procent van de mensen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire een Caraïbische of Surinaamse achtergrond heeft. “Het zijn allemaal anekdotische voorbeelden, maar er is nog geen allesomvattend onderzoek gedaan naar de uitwerking van het slavernijverleden. Dat zou er moeten komen.”

Ook Zegveld vindt dat er allereerst naar stemmen uit de gemeenschap zelf geluisterd moet worden. “Ik wil zeker niet over het belang van het collectief heen stappen. De slavernij heeft een samenleving, volk, ras, getroffen.” Maar een groep spreekt niet met één stem, onderstreept ze. “Een persoon kan ontvangen, terugspreken, iets vinden. Als de overheid ook maar probeerde uit te zoeken hoe ze herstelbetalingen zou kunnen geven, geeft ze ultieme erkenning. Op die manier geef je mensen namelijk een gezicht.”

Lees ook:

Nederland wil excuses maken voor de slavernij, maar aan wie eigenlijk?

Nederland wil excuses maken voor het slavernijverleden. Maar aan wie moeten die excuses eigenlijk gericht zijn?

Wat kan het kabinet met 200 miljoen euro betekenen voor nazaten van tot slaaf gemaakten?

Tweehonderd miljoen euro zou het kabinet willen uitgeven aan ‘bewustwording’ over het slavernijverleden. Hoe moet dat eruit gaan zien?