Excuses vanwege het jappenkamp? Van Anneke hoeft het niet meer. ‘Veel te laat’

De jappen hadden alles afgepakt – van haar vader tot haar zilveren rozenkrans – maar de 11-jarige Anneke had haar stem nog. Net als alle andere kinderen boven de zes in het jappenkamp in Solo op Java moest ze dag in, dag uit werken. Haar taak: op veertig kleuters passen van 2 en 3 jaar, zodat de moeders dwangarbeid konden verrichten.

’s Morgens vroeg haalde ze de kindjes op bij hun barakken. Ze had een lang touw bij zich, dat ze vastpakten. Die hele slinger peuters, met aan kop Anneke, toog dan naar een zandhoop. Daar speelden de kinderen met blikjes en lepels in de volle zon. Anneke zong zich met buikpijn van de honger door de dagen heen. “De hele dag door zong ik kinderliedjes.”

Een handje harde maiskorrels als ontbijt, blubberpap die smaakte naar behanglijm, een heel klein stokbroodje voor vier mensen: hoe langer moeder Soetmulder en haar drie kinderen in het kamp zaten, hoe slechter het werd. Uren op appel staan, klappen krijgen, en die onzekerheid: leeft vader nog? Hij was eerder dan zij gearresteerd, ze wisten niet waar hij was.

Anneke Smolders-Soetmulder, inmiddels 90, zit op de bank als ze de beelden van toen één voor één gedetailleerd oproept. Ze glimlacht er af en toe zacht bij. Want ze is in de drie verschillende kampen waarin ze zat op de been gebleven. “Ik ga nu nuchter om met de uitgezaaide borstkanker die ik heb. Ik denk dat ik toen ook al nuchter was.”

Vorige week kwam dit kampverleden weer even om de hoek kijken, door de berichtgeving in Trouw over mogelijke excuses aan Nederlandse slachtoffers van de Japanse bezetting. De naar schatting 80.000 Nederlanders die voor de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië woonden, werden door de Japanse bezetter in kampen gestopt.

Geen compensatie

Japan zag hen als vijanden vanwege de onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking – ze wilden dat Azië weer voor de Aziaten zou zijn. Anders dan de Nederlanders die in Duitse concentratiekampen zaten en terugkeerden, kregen de Nederlanders die in jappenkampen zaten, geen financiële compensatie.

Die ongelijkheid is niet te verdedigen, oordeelde de rechter onlangs in een zaak aangespannen door de Stichting Japanse Ereschulden. Voor Nederlandse onderdanen werd het oorlogsleed door Japan afgekocht met een bedrag van 10 miljoen dollar, waarna Japan gevrijwaard werd van verdere schadeclaims. Die zijn tot op de dag van vandaag onmogelijk.

Mevrouw Smolders kan weinig met een excuus voor deze zaken, zegt ze eerlijk. “Ze mogen het van mij aanbieden, maar wat heb je daaraan? Niets! Het is te laat. Ze hadden het eerder moeten doen.” Wel herkent ze de ongelijke behandeling, vergeleken met de overlevenden van concentratiekampen.

‘Jullie hadden het toch lekker warm?’

Het hele gezin Soetmulder overleefde de kampen. Herenigd en wel keerden ze voor een half jaar terug naar Nederland om aan te sterken. “Mijn moeder woog nog 35 kilo toen ze uit het kamp kwam.” Maar in Nederland kreeg het gezin te horen: ‘Maar jullie hadden het toch lekker warm? Wij hadden het zo koud!’, vertelt Smolders.

“Mijn moeder zei er dus niets meer over”, zegt ze. “Ik heb zelf ook altijd gehoord, toen ik vanaf 1952 in Nederland ging wonen nadat ik was getrouwd, dat het niet te vergelijken was. Ons leed werd weggewuifd. Dus besloot ik er ook maar over te zwijgen.” Wel maakte ze later in haar leven een boekje met herinneringen voor haar familie.

De jappenkampen waren niet gericht op vernietiging van de bewoners, zoals de concentratiekampen waar Joden heen gevoerd werden. Maar het was er wel zwaar, blijkt uit de verhalen van Smolders. In het oude ziekenhuis in Solo moest iedereen zijn matras bijsnijden tot 50 centimeter. Dicht op elkaar lagen ze in de barakken.

Als er één iemand in opstand kwam, kreeg iedereen straf. Zoals die keer dat de kampdokter niet wilde buigen voor een Japanner. Ze werd in elkaar geslagen en overleed later. Vanwege haar ongehoorzaamheid moesten de 5000 Nederlanders in Solo een dag lang op appel staan zonder eten. Ook kinderen, ook tijdens een tropische regenbui.

Monument voor ‘troostmeisjes’

Later heeft Smolders weleens gedacht aan wat er met haar had kunnen gebeuren, als ze een paar jaar ouder was geweest. “In ons kamp was er ook sprake van dat er tien meisjes tussen de 16 en 18 meegenomen zouden worden om te werken voor de Japanse militairen. Iedereen wist dat ze naar een bordeel moesten.”

Ze knipten hun haar en maakten zich expres lelijk, uit angst, vertelt ze. “Moeders verstopten hun dochters. Maar ons kamphoofd, een lieve zuster, zei tegen de Japanners: uit dit kamp gaan geen meisjes mee. Als je dat doet, moet je eerst mij doodschieten. Dat hebben ze niet aangedurfd.”

Dat in Amsterdam een monument komt voor ‘troostmeisjes’, onder wie ook Nederlandse meisjes die uit de jappenkampen werden geplukt en gedwongen tot prostitutie, juicht Smolders wel toe. Een ouder meisje dat ze kende van voor de kamptijd, werd wel meegenomen en heeft daar veel leed van ondervonden, weet ze.

Haar kampverleden heeft haar nooit achtervolgd, vertelt Smolders. Behalve misschien in die nare droom die ze vaker had, over vluchten met haar eigen vier kinderen en niet genoeg handen hebben om ze allemaal vast te houden. Te veel stilstaan bij het verleden wil ze niet, ze ziet er simpelweg het nut niet van in. “Ik heb altijd gedacht: je verandert er toch niets meer aan.”

