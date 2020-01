Excuses van Rutte verrassen Joodse gemeenschap

Beter laat dan nooit. Dat is de teneur bij Joodse organisaties na de excuses die premier Mark Rutte zondag aanbood voor de Nederlandse houding tegenover de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat deed hij op de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. “Te veel Nederlandse functionarissen voerden uit wat de bezetter van hen vroeg”, zei Rutte. “De bittere consequenties van registratie en deportatie werden niet tijdig en niet voldoende onderkend. Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen.”

De excuses komen voor velen te laat, maar zijn desalniettemin zeer welkom, zegt Eddo Verdoner. Hij is voorzitter van het Centraal Joods Overleg, dat de belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland behartigt. “Dit kwam was voor ons als een verrassing. Het is goed dat er nu zo duidelijk is uitgesproken wat er is misgegaan. Het is een historisch moment. Een mijlpaal.”

Jacques Grishaver (1942), die als kind ondergedoken zat en voorzitter is van het Nederlands Auschwitz Comité, noemt de excuses ‘werkelijk fantastisch’. Hij was zelf bij de herdenking aanwezig en heeft premier Rutte daarna omhelsd, zegt hij. “We hebben er 75 jaar op moeten wachten. De premier heeft geschiedenis geschreven. Hij is onze held”, zei Grishaver na afloop van de herdenking. “Het had altijd eerder gekund, maar wees blij dat het nu gebeurd is. Klaar.”

Moet Rutte over de bru g komen met herstelbetalingen?

Het kabinet-Kok bood in 2000 wel excuses aan voor de kille ontvangst die Joden na de oorlog bij terugkeer in Nederland kregen. Veel Joden moesten achterstallige belastingen betalen, of mochten niet terugkeren naar hun huis, dat vaak al door iemand anders werd bewoond. Bij die excuses stelde het paarse kabinet destijds 680 miljoen gulden beschikbaar voor oorlogsslachtoffers, waarvan 400 miljoen voor de Joodse gemeenschap.

Moet premier Rutte in het verlengde van zijn excuses ook over de brug komen met herstelbetalingen? Nee, vinden het Auschwitz Comité en het CJO. “Dit gaat over helende woorden en erkenning. Dat is nu het belangrijkste.” Daar waar gestolen is, moet herstel plaatsvinden, zegt Verdoner. Maar dat staat los van de uitspraak van Rutte. Het CJO dringt er al langer op aan dat gemeenten onderzoek gaan doen naar onterecht geheven lasten en gestolen bezittingen tijdens de oorlog. Dat is nog lang niet overal het geval.

Waarom de regering nu pas excuses maakt voor de houding tijdens de Tweede Wereldoorlog, is niet goed duidelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat ‘vooral het moment van de 75-jarige herdenking de aanleiding was om nu excuses te maken.’

Volgens Rutte was er in 2000 geen ‘breed gedragen advies’ uit de kring van betrokkenen of informatie die zou moeten leiden tot excuses. De Rijksvoorlichtingsdienst kan niet zeggen op welke informatie de premier doelt.

Volgens de Joodse gemeenschap is het onzin dat er eerder geen ‘breed gedragen advies’ zou zijn geweest. “Hier is vaker over gesproken”, zegt Verdoner. “Het bleef als een doorn in ons middel zitten hoe Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de overheid in de steek gelaten zijn. De vraag om excuses heeft er altijd gelegen. Als langzaam elk stukje recht wordt weggenomen, is de overheid de laatste strohalm die je hebt om je te redden. Als die tekortschiet, valt de bodem onder je weg. Juist daarom is het essentieel dat Rutte dit nu op eigen initiatief doet.”

Toch vraagt hij zich af waarom dit niet gewoon meteen na de oorlog had kunnen gebeuren. “Dat had veel nabestaanden rust kunnen geven”, zegt Verdoner. “Nu zijn er nog maar een paar overlevenden over.”

