Excuses kabinet aan Indische en Molukse gemeenschap voor ‘kille en bureaucratische ontvangst’

Het kabinet maakt ‘nadrukkelijk excuses’ aan de Indische en de Molukse gemeenschap. Hun opvang in Nederland, na 1949, had ‘minder kil en bureaucratisch kunnen en moeten verlopen’. Dat schrijft het kabinet in zijn tweede reactie op het grote Indonesië-onderzoek dat in februari dit jaar verscheen. Uit dat onderzoek blijkt dat Nederlandse militairen zich na 1945 in Indonesië te buiten gingen in institutioneel en excessief geweld.

In een eerste reactie maakte premier Mark Rutte destijds zijn excuses aan ‘een ieder die door dat optreden is geraakt’. Nu onderstreept hij dat die excuses ook bestemd zijn voor de Indische en Molukse gemeenschap, die noodgedwongen na 1949 naar Nederland uitweek. Zij, ruim 300.000 mensen, hadden geen toekomst in de jonge republiek Indonesië, omdat ze bijvoorbeeld hadden meegevochten aan Nederlandse zijde.

Gehuisvest in voormalige concentratiekampen

‘Met de wetenschap van nu zien we dat de geschiedenis rond de ontvangst van de Indische en Molukse Nederlanders die naar Nederland zijn gekomen en het rechtsherstel minder kil en bureaucratisch had moeten verlopen’, schrijft Rutte namens het kabinet. De nieuwkomers werden gediscrimineerd en achtergesteld, Molukkers werden bijvoorbeeld decennialang gehuisvest in barakkenkampen, waaronder de voormalige concentratiekampen Vught en Westerbork.

Het kabinet voerde al enige tijd een dialoog met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap. Ook het onderwerp excuses kwam daarbij aan bod, schreef eerder nog staatssecretaris Maarten van Ooijen (welzijn) in een reactie op een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, die expliciet om excuses voor de Molukkers vroeg. Die motie haalde het toen niet, maar de excuses zijn er nu op papier wel.

Jarenlange gevangenisstraffen voor dienstweigeraars

In zijn reactie neemt het kabinet ook afstand van de wijze waarop Indië-dienstweigeraars destijds zijn behandeld. Veel verzoeken tot dienstweigeren zijn afgewezen en wie uiteindelijk niet kwam opdagen, kon op jarenlange gevangenisstraf rekenen. ‘Het kabinet ziet in dat het beleid hardvochtig kon uitpakken en voelt mee met het hierdoor ervaren leed’, schrijft Rutte.

Ook bevelweigeraars – Nederlandse militairen die in Indonesië een bevel van hun meerdere weigerden – werden stevig aangepakt en bestraft, hoewel ze waarschijnlijk goede gronden hadden om een order te negeren. Het kabinet biedt dienstweigeraars en bevelweigeraars aan het Nederland Instituut voor Militaire Historie (NIMH) hun situatie van destijds nader te laten onderzoeken (‘verificatieonderzoek’), al zijn er over individuele dienstweigeraars waarschijnlijk weinig bronnen overgeleverd.

Het kabinet verlengt verder de schadevergoedingsregelingen aan slachtoffers van Nederlands militair geweld in Indonesië tot 31 december 2030. Die regelingen zijn in het leven geroepen voor de weduwen en kinderen en slachtoffers van Nederlandse militaire excessen in Rawagede en Zuid-Sulawesi. Maar na het verschijnen van de grote Indonesiëstudie dit jaar zijn nieuwe claims bij het kabinet binnengekomen, wat het kabinet ertoe brengt de termijn van de schaderegeling te verlengen. Wat die nieuwe claims zijn, laat het kabinet onvermeld.

Weggezet als oorlogsmisdadigers

Vele Indië-veteranen reageerden in februari verbitterd op het grote Indonesië-onderzoek. Ze voelden zich weggezet als oorlogsmisdadigers, hoewel het kabinet in een eerste reactie ook hun excuus aanbood. Onder meer omdat zij, slecht uitgerust en slecht getraind, op een onmogelijke missie naar de opstandige oud-kolonie zijn gestuurd. Het kabinet volstaat nu met het onderstrepen van de conclusie van de onderzoekers: hoofd- en eindverantwoordelijkheid voor het Nederlandse optreden lag bij de toenmalige gezagsdragers.

In 2001 kregen toen nog in leven zijnde burgers die zich tijdens en na de oorlog in Nederlands-Indië bevonden al een financiële vergoeding voor onder meer de kille ontvangst in Nederland.

