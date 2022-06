Examenresultaten vallen niet mee: cijfers voor Nederlands en wiskunde fors opgehoogd

De cijfers voor de eindexamens moeten dit jaar verder worden ‘opgehoogd’ dan andere jaren. Het College voor toetsen en examens (CvTE) publiceerde vanochtend de zogenoemde N-termen, een correctieformule voor de uitslagen van examens die te moeilijk zijn gebleken. De correctie pakt dit jaar voor veel vakken 0,1 tot 0,3 procentpunt hoger uit dan normaal. Scholen berekenen vanochtend wat dit precies betekent voor de cijfers van hun leerlingen, en gaan hen vervolgens bellen.

Bètavakken worden wel vaker ruim opgehoogd, zegt het CvTE. Het is vooral de correctiefactor van het vak Nederlands op havo en vmbo-t die Bas Lubbers, adviseur examens van de Utrechtse Nuovo Scholen dit jaar opvalt. Volgens Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse middelbare scholen Osvo, ligt dat niet per se aan de examens die dit jaar moeilijker waren. Hij denkt dat de resultaten ook niet zijn meegevallen door de houding van de leerlingen. “Ze zijn minder bezig geweest met leren en lessen volgen. Dat is natuurlijk een gevolg van corona, maar het is ook een kwestie van afleiding op digitale middelen en de complexiteit van de wereld om hen heen.”

Duimregeling

Heel concreet wijzen zowel Oudkerk en Lubbers naar de ‘duimregeling’ die niet geholpen heeft. “In januari werd al aangekondigd dat je een vak mocht wegstrepen om toch te kunnen slagen", zegt Oudkerk. “Dat heeft natuurlijk effect op de motivatie.” Lubbers hoorde dat leerlingen die al besloten hadden een vak ‘weg te duimen’ na korte tijd hun examen alweer verlieten, zonder er serieus werk van gemaakt te hebben. Op havo en vwo mogen wiskunde, Nederlands en Engels niet weggestreept worden, op het vmbo is dat alleen Nederlands.

Het grootste deel van de 188.000 eindexamenkandidaten die dit jaar opgingen, hebben nu al hun examens gemaakt. Zo'n 10 tot 20 procent van de leerlingen zal in het tweede tijdvak nog examens of herexamens maken, schat Lubbers in. Deze mogelijkheid is geboden vanwege de coronamaatregelen. Hoeveel leerlingen hier precies voor op gaan, is nog niet duidelijk.

In totaal doen er dit jaar ruim 188.000 leerlingen mee aan de examens. In het vmbo waren dat er 92.000, op de havo’s bijna 55.000 en in het vwo bijna 41.000. De leerlingen op de afdelingen basis en kader van het vmbo krijgen op 15 juni hun uitslag. Dit heeft ermee te maken dat zij een deel van hun examens op wisselende tijdstippen digitaal konden afleggen.

