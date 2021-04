Examenfraude, slechte instructeurs: de kwaliteit van rijlessen schiet flink tekort

De kwaliteit van rijopleidingen schiet flink tekort. Een nieuw op te richten Curriculumcommissie Autorijonderwijs (CCA) gaat onder meer eisen stellen aan rijlessen en zo nodig slecht presenterende en malafide rijscholen uit de branche weren.

Dat adviseert Emile Roemer in een woensdag uitgebracht rapport. Hij deed op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de rijschoolbranche. Al jaren kampt de branche met misstanden waaronder examenfraude, slechte instructeurs en financieel wanbeleid. Ook zijn beginnende bestuurders vaker betrokken bij verkeersongevallen.

Geen eisen aan rijopleiding

Op dit moment gelden geen eisen aan de inhoud, duur en vorm van de rijopleiding. Dat geldt enkel voor de examens, waarmee Nederland een ‘examen-gestuurd systeem’ heeft. Dat moet anders, vindt Roemer. Leerlingen moeten volgens een leerplan met tussentijdse toetsen rijonderwijs krijgen waardoor het halen van het examen niet meer alleen een momentopname is.

“De kwaliteit van het rijonderwijs in Nederland schiet flink tekort omdat er geen standaard is waaraan rijscholen moeten voldoen”, vindt Roemer. “Daar zijn leerlingen, rijscholen en weggebruikers de dupe van. Wat mij betreft gaan de rijscholen, het CBR en het nieuwe kabinet hier zo snel mogelijk mee aan de slag.”

Rijscholen moeten zich straks als het aan Roemer ligt, inschrijven in een speciaal register. Roemer wil dat de CCA een bevoegdheid krijgt om slecht presterende rijscholen te weren.

Ook wordt er een klachtenregeling en garantiefonds opgezet om leerlingen te beschermen tegen malafide rijschoolhouders. Het effect van de voorgestelde maatregelen is dat de rijlessen duurder kunnen worden. Dat komt vooral omdat door strengere regels minder rijscholen overblijven en concurrentie ten koste van kwaliteit afneemt. “Maar door betere kwaliteit hebben leerlingen minder lessen nodig en hoeven zij minder vaak eindexamen te doen”, stelt Roemer.

Niet alle rijscholen betrouwbaar

Volgens Jos Post, voorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR), gaat de consument veel merken als alle adviezen worden doorgevoerd. “De consument wordt er uiteindelijk alleen maar beter van”, stelt hij. Post ziet ook dat lang niet alle rijscholen betrouwbaar zijn. “Bijvoorbeeld rijschoolhouders die zomaar failliet gaan of met de noorderzon vertrekken. Daar komt straks een veel betere controle op.”

Volgens Post is het logisch dat rijlessen duurder worden, omdat – vooral in de randstad – consumenten volgens hem zijn verwend met ‘te lage prijzen’. Hij zegt dat sommige rijschoolhouders nauwelijks rondkomen. “Het zal duurder worden, dat ga ik niet ontkennen. Maar het rijbewijs en de opleiding is voor het leven, dat moet je wel een beetje nuanceren. De vakantie van 1000 euro gaat wel gewoon door.”

Het optuigen van de nieuwe commissie en diens uitvoeringsorganisatie gaat minstens 5,6 miljoen euro kosten en zou bij het overnemen van dit advies binnen drie tot vier jaar operationeel moeten zijn.

