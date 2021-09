Even ‘hot wings’ halen bij de KFC zit er na 25 september niet meer in voor deze scholieren

Lekker na school even hot wings halen bij de KFC, dat zit er na 25 september niet meer in. “Best wel jammer”, vinden de drie vriendinnen Sylvia (16), Ndeye (17) en Gesabel (15). Ze zitten met bakjes kip in een boot van het fastfoodrestaurant aan het Bijlmerplein in Amsterdam. Gesabel houdt haar mondkapje op, terwijl ze dicht tegen Sylvia aanhangt. De drie vriendinnen hebben geen coronaprik genomen. In Amsterdam is driekwart van de jongeren niet gevaccineerd – landelijk gezien een hoog percentage. Maar een vaccin halen om straks het café weer in te kunnen? Daar denken de meiden ook niet aan.

“Dat de regering zo’n coronapas invoert, kan alleen maar omdat de rest van Nederland precies doet wat ze zeggen”, zegt Ndeye. “Als er meer mensen geen vaccin hadden gehad, hadden ze dit nooit gedaan. Maar ik laat me er ook echt niet in praten hoor. We hebben thuis al wel tien brieven thuis gehad dat we een prik moeten komen halen, maar dat gaan we echt niet doen.”

‘Niet normaal’

Sylvia heeft een tante die ‘best wel ziek’ geworden is van corona, zegt ze. Maar toch twijfelt ze nog over een prik. “Word je daar dan ook niet heel erg ziek van?” Als ze straks de KFC of andere restaurants niet meer in mag met haar vriendinnen, vraagt ze gewoon of iemand het eten mee naar buiten wil nemen, dan gaan ze daar wel zitten. “Maar dat is toch eigenlijk niet normaal? Dat ze ons zomaar kunnen verbieden hier naar binnen te gaan?”

De manager van de KFC maakt zich nog geen zorgen over de klandizie na 25 september: “Ik hoop dat we bij de afhaal wel gewoon iedereen zonder pas mogen bedienen”. Maar zeker is dat niet, want de toonbank is toch echt een aantal meter van de voordeur van restaurant vandaan. Zelf maakt hij zich meer zorgen over de mensen mét een prik dan de ongevaccineerden: “Als die ziek zijn, blijven ze wel thuis, terwijl de gevaccineerden gewoon binnen kunnen lopen en de ziekte kunnen verspreiden. Zij vormen hier pas echt een risico.” Rondom een voetbalwedstrijd in de Johan Cruijff Arena stroomt het restaurant altijd tjokvol: “Zie je dat al voor je, controleren op de corona-app? Gaat nooit werken.”

Dubbel gevaccineerd

De vrienden Max (18) en Mark (19) zitten in de KFC met een gevuld dienblad voor zich. Ze ervaren een dilemma: Mark is dubbel gevaccineerd, en Max niet. Hoe moet dat over twee weken als ze even samen willen snacken?

“Het is wel gezonder dat ik hier straks niet meer naar binnen mag”, zegt Max. “Ik haal wel wat voor hem, hoor”, lacht Mark.

Uitgaan doen de jongens niet zo veel, maar als ze willen, dan weet Max wel een plek: “Een vriendin van mijn moeder heeft een café op het Rembrandtplein. Zij heeft al aangekondigd dat ze niet gaat controleren. Er zijn voor ons echt nog wel mogelijkheden. Maar ik hoop echt dat die coronapas niet te lang blijft.”

Trouw noemt geen achternamen van minderjarigen.

